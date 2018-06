HOROSCOP IULIE 2018: Ce ne asteapta in luna lui Cuptor!

HOROSCOPUL LUNII IULIE 2018. Conform calculelor astrologilor, in iulie vor fi la un pas de dezastru numeroase relatii de parteneriat si de prietenie, ceea ce ii va determina pe unii si pe altii sa recurga la valorile familiale. Nu regretati timpul petrecut printre cei dragi, pentru ca, intr-un final, veti constata ca ati castigat enorm.

Berbec

Consumand eforturi uriase in comunicarea cu rudele, veti reusi sa ramaneti in picioare, chiar daca iulie va clatina usor barca la bordul careia va indreptati spre obiectivele stabilite. Veti actiona absolut corect, daca inceputul lunii va va gasi pe drum. In a doua decada a intervalului va veti confrunta cu unele dificultati. Agatati-va de cariera si mutati munti din loc pentru a merge inainte. Veti reusi, va asigura astrologii. Daca va simtiti obositi, nu intrati in panica. Luati o pauza si dedicati timpul liber astfel castigat casei – faceti reparatiile care se impun de mult, schimbati mobilierul, etc. In ultima parte a lunii este de preferat sa incetiniti motoarele. Fiti foarte prudenti, pentru ca puteti gresi acolo unde nu trebuie, v-ati putea certa cu prietenii si partenerii de afaceri, ati putea constata niste gauri uriase in buget. Stati in banca dumneavoastra!

Taur

Sunteti plini de dorinta de a actiona. Totusi, riscati sa va implicati prea tare si sa luati decizii nechibzuite, care va vor deteriora reputatia. Fiti vigilenti. La inceputul lunii veti constata cu regret ca buzunarele au gauri si ca trebuie sa strangeti cureaua si mai tare. Vor fi niste probleme cu banii. Dar, cum se spune, dupa ploaie vine soare, in a doua parte a lunii soarta va scoate in cale iubirea adevarata. Lucru valabil entru Taurii singuri. In ultima parte a intervalului, inspirati de fiorii dragostei, va veti rezolva toate problemele, veti remedia situatia materiala si veti construi o gramada de planuri pentru urmatoarele luni. Atentie insa: nu va purtati prea extravagant.

Gemeni

O abordare creativa si idei indraznete va ajuta sa scapati din cele cateva capcane pe care luna iulie vi le-a pregatit. Analizati temeinic fiecare pas pe care intentionati sa il faceti. Inceputul lunii va fi stralucitor. Planetele rautacioase va vor impinge, practic, spre jocuri necurate. Nu va lasati tentati! Veti pierde si reputati, si bani! La mijlocul intervalului veti avea mai mult noroc si veti reusi daca veti respecta informatiile primite – o greseala intamplatoare v-ar putea da peste cap totul. Daca nu credeti in reusita, apasati butonul pauza si luati o scurta vacanta. O implicare activa in proiecte ameninta sa va incurce socotelile, iar un concediu furtunos v-ar putea trimite in spital. Prin urmare, alegeti ceva pasnic.

Rac

Astrele va ocrotesc luna aceasta. Bateti fierul cat este cald, transpunand in viata cele mai curajoase ganduri. La inceputul lunii veti rezolva treburi amanate cu lunile. Va opreste doar sageata lui Cupidon, care va aparea brusc si care va pune capat existentelor singuratice. Spre mijlocul intervalului, astrele va recomanda, dupa ce ati cheltuit ceva pe flori si cadouri, sa va apucati de treaba. Nu incercati insa sa urcati in cariera calcand pe cadavrele dusmanilor. Sfarsitul unii va fi un fel de test de vigilenta. Cei care stiu ce inseamna, vor iesi invingatori din toate confruntarile la care vor fi supusi.

Leu

Iulie va deveni cu adevarat o luna mistica. Nu va speriati daca la un moment dat veti simti epuizare. Imediat ce perioada asta va trece, totul va reveni la normal. Oricum, trebuie sa va asteptati ca din senin sa va pice multi bani. Dupa ce va mai linistiti putin, spre mijlocul lunii finalizati treburi lasate neterminate si platiti datoriile pe care le aveti. Iar daca acasa, in familie ceva nu mergeti, fiti romantic si reparati situatia. Sfarsitul lunii va fi inegal, cu indoieli, suspiciuni, dezamagiri, esecuri si victorii. Totusi, o mare din ceea ce v-ati propus se va realiza.

Fecioara

Concentrandu-va pe sfera sociala, va veti intari pozitia in societate si veti cunoaste oameni necesari. In primele zile ale lunii, succesul va fi de partea dumneavoastra. Pe de alta parte, nu dati frau liber sentimentelor, pentru a nu va lasati atrasi intr-o aventura cu o persoane nu tocmai potrivita. La mijlocul lunii o sa aveti impresia ca viata v-a intins o cursa si ca ati intrat in impas. Nu intrati in panica si, cel mai important, nu luati decizii pripite. Curand, veti gasi calea de rezolvare. Sfarsitul lunii va permite sa va trageti putin sufletul. Uitati pentru o vreme de probleme, oferiti-va cateva clipe de rasfat: un pic de goism nu dauneaza nimanui.

Balanta

Ati putea urni muntii din loc: sunteti intr-o forma excelenta pentru a marca mai multe succese in cariera, dar si pentru a cuceri cateva inimi. Aveti incredere in noroc si actionati. In iulie trebuie sa dati dovada de multa intelepciune si chibzuinta. Certurile care izbunesc in aceasta perioada ar putea pune capat unei indelungate prietenii sau a unei colaborari ce parea de bun augur. De aceea, trebuie sa va controlati fiecare gest, fiecare actiune, fiecare vorba. O interpretare erovata a cuvintelor rostite v-ar putea pricinui destule momente neplacute. A doua decada a lunii va ofera multa liniste: nu se va intampla nimic neobisnuit. Vedeti-va de proiecte, acumulati energie si asteptati clipa potrivita. In schimb, sfarsitul intervalului va marca inceputul unei lungi serii de victorii si reusite. Nu trebuie decat sa alegeti directia oportuna pentru canalizarea eforturilor.

Scorpion

O luna potrivita pentru identificarea unor noi placeri, hobby-uri si distractii, dar si pentru dezvoltarea unor talente nebanuite. Cine stie, poate in dumneavoastra doarme un mare pictor! Nu va luati la harta din fleacuri. Mai ales la inceputul lunii, dar in special in a doua jumatate a intervalului. In caz contrar, de multe din relatiile dumneavoastra se va alege praful. In a doua decada fiti constiinciosi si activi. Conducerea cauta candidaturi potrivite pentru promovare. Deci, vigilenta maxima! Sfarsitul lunii este plin de pericole. Ati intocmit gresit niste documente la serviciu, v-ati certat cu rudele, iar in bucatarie parca aveti doua maini stangi. Cu alte cuvinte, pericole vor fi la tot pasul, iar riscul unei accidentari este destul de mare. Macar renuntati la sporturi extrem si conduceti cu mai multa atentie cand sunteti la volan!

Sagetator

Un eveniment, o intamplare ameninta sa va dea lumea peste cap. Se pare ca astrele s-au inteles ca Sagetatorii singuri sa isi gaseasca jumatatea sau, macar, sa cunoasca o poveste de dragoste nemaipomenita. Dar nu in prima jumatate a lunii, cand este interzis, practic, sa plecati la drum. A doua decada este potrivita si pentru calatorii, si pentru dragoste, si pentru munca. Esential este ca starea sanatate sa nu va joace feste, in special stomacul – controlati-va regimul alimentar si renuntati la obiceiul de a mai ciuguli cate ceva intre mese. La sfarsit de luna este bine sa terminati treburile lasate nerezolvate si sa va inscrieti la niste cursuri de perfectionare.

Capricorn

Cu gandul la interesele personale, nu uitati de cei din jur. Veti avea nevoie de un umar prietenesc. In plus, trebuie sa acordati mai multa atentiei propriei persoane. Toti stiu cat sunteti de constiincios, dar sa munciti uitand de somn nu e bine. Veti avea probleme si de sanatate si nimeni nu va va ridica o statuie! Cu siguranta! La mijlocul lunii trebuie insa sa va adunati toate fortele pentru a face fata unei batalii cu Fortuna, care s-a gandit sa va puna piedica. Demonstrati ca sunteti stapan pe situatie! Spre sfarsitul intervalului va trebui sa luati cateva decizii majore. Veti avea de facut o alegere dificila, consultati-va constiinta.

Varsator

Veti avea succes, daca veti fi activ. Cine nu risca nu bea sampanie, cine zace pe canapea nu pleaca in Insulele Canare! In prima decada a lunii trebuie sa fiti ponderat in cheltuieli. In acelasi timp, nu va uitati la bani cand e vorba de o fapta nobila, de a ajuta un prieten. A doua decada e parca facuta special pentru a demara proiecte noi. Dar nu de unul singur, ci alaturi de toti colegii. Atrageti de partea dumneavoastra prieteni si sponsori. Ultima parte a intervalului va fi un chin pentru multi Varsatori. Daca aveti prin preajma un om cu experienta, solicitati-i sfatul. Daca nu, luati o pauza de gandire.

Pesti

Daca iulie va aduce o lingurita de suparare, nu disperati. Trageti in picioare o pereche de cizme de cauciuc si mergeti inainte, calcand fara frica prin baltile de pe drum. Ar fi foarte bine daca in primele doua saptamani veti relua legatura cu vechi prieteni, colegi. Un motiv foarte bun de a comunica, de a ve destinde, de a va consolida pozitiile. Nu stii niciodata de unde ar putea veni un ajutor. La mijlocul lunii nu va veti plictisi. Unii se vor ocupa de lansarea unor noi proiecte sau se vor bucura de marea lor noua dragoste, iar altii vor sarbatori inmultirea familiei. Daca v-ati gandit sa plecati intr-o scurta vacanta, ei bine nu! Astrele v-au pregatit o surpriza care va va determina sa luati rapid o hotarare si sa actionati fara intarziere. Pentru a pierde sansa sau oportunitate, mizati pe intuitie si pe sfaturile celor apropiati.