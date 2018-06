HOROSCOP LUNII IULIE 2018: Fiti pe faza!

HOROSCOPUL LUNII IUNILE 2018. Este perioada cand se implinesc dorinte, se realizeaza cele mai indraznete planuri. Gratie unei intuitii extrem de dezvoltate, vom reusi, in intervalul analizat, sa obtinem multe nu doar in plan profesional, dar si in viata personala, in autoperfectionare.



Tot ce ne propunem vom rezolva destul de usor, hotararile fiind luate mai degraba la nivel intuitiv. Multi dintre cei care sunt sigur vor avea, in iulie, sansa sa intalneasca oameni interesanti, alaturi de care ar putea petrece urmatoarele luni, daca nu chiar ani. Incercati sa fiti mai atenti la ceea ce se intampla in jurul dumneavoastra.

Prima decada a lunii iulie 2018 va fi consacrata, pentru multi dintre noi, familiei si relatiilor personale. Influenta planetelor va fi benefica in special pentru calitati precum bunatate, simpatie, sociabilitate, prietenie, sinceritate. Iata de ce, relatiile care, dintr-un motiv sau altul, s-au derulat cu sincope in ultimul timp, vor deveni mai calde si mai de incredere. Daca nu ati reusit sa gasiti un limbaj comun cu rudele apropiate sau cu cele ale partenerului, ati putea lansa o tentativa de impacare, cu mari sanse de succes. La munca incercati sa fiti mai receptivi si binevoitori. Nu ignorati solicitarile colegilor. Puteti veni cu initiative, pentru a va consolida pozitia. Munca dumneavoastra va fi apreciata dupa merit si veti fi recompensati.

A doua decada a lunii favorizeaza aproape toate zodiile. Acum este momentul cel mai bun pentru a demara proiecte, pentru a pune in practica idei si planuri, pentru a deschide usi pana acum ferecate, pentru a completa si aprofunda studiile sau pentru a se furat de intuitia inimii. De asemenea, este o perioada binecuvantata pentru casatorii. Cuplurile care vor spune DA in aceste zile vor avea o casnicie lunga si fericita. Avand in vedere programul extrem de incarcat, acest segment de timp va fi deosebit de tensionat si de nelinistit. Practic nu va ramane timp de odihna, orele de ragaz le veti petrece oricum mai mult acasa. Esential este sa nu scapati din vedere nici cel mai mic detaliu, pentru ca orice omisiune v-ar putea costa destul de mult. Nu trebuie sa va grabiti si sa sperati intr-un rezultat rapid. Mai bine amanati minutul de glorie, ca in momentul potrivit sa straluciti la inaltime, in loc sa alergati pana sus, pravalindu-va apoi vertiginos. Numai actiuni bine gandite si chibzuite va vor conduce la rezultatul dorit.

Ultimele zece zile ale lunii vor deveni perioada cand puteti aduna roade. Cei care au depus maxim de eforturi, folosindu-si intreg potentialul si, in pofida greutatile, v-ati ridicat de fiecare data si ati mers inainte, vor fi placuti surprinsi de rezultate. Vor fi si cei care vor incerca, de lene, sa paseze responsabilitatea pe umerii altor, regretand, ulterior, timpul pierdut. Soarta va fi deosebit de darnica spre sfarsitul lunii, cand va ploua cu daruri. Nu fortati insa mana norocului si nu incercati sa deveniti un exemplu de urmat, fiti buni cu altii, priviti-va mai des in oglinda si veti vedea cum lumea din jur se va transforma in ceva mai bun. Si nu dati vina pe altii pentru nereusitele dumneavoastra. Fortuna este de partea dumneavoastra. Numai de dumneavoastra depinde sa fiti pe faza!