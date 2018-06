HOROSCOP. Planetele care ne influenteaza in luna iunie!

Primele zile ale lunii iunie se caracterizeaza printr-o combinatie aparte a planetelor, care influenteaza in mod real persectivele vietii personale a unui numar foarte mare de oameni.

Ce anume se intampla

Se va produce un fenomen numit "Marele trigon de apa". In astrologie, trigonul apare cand intre două planete se formează, pe harta cerului, un unghi de 120 de grade fata de observator. Este exact ceea ce s-a intamplat, in 1 si 2 iunie intre Marcur si Marte, Jupiter si Venus, Venus si Neptun. In general, un astfel de trigon inseamna susţinere reciproca, iar acum sunt trei asemenea pozitii, doua legate de Venus, patronul iubirii. Trigonul în semne de apă (Rac, Scorpion, Peşti) se manifestă cu preponderenţă prin intermediul sentimentelor şi al emoţiilor. Poate să aducă evoluţii pozitive, al căror efect se manifestă pe termen mediu.

Mercur si Marte

Mercur se va afla in Gemeni, Marte, in Varsator. Ceea ce inseamna o mai mare dorinta de libertate. Independenta si o comunicare mai activa cu alti oameni. Nu este vorba de o comunicare banala, ci de una reciproc avantajoasa, cu cautarea de noi perspective si oportunitati.

Pozitia planetelor este deosebit de buna, dar fara o legatura directie, mai degraba una tangentiala cu "Marele trigon de apa". Cu alte cuvinte, se creaza numai conditii favorabile pentru realizarea potentialului acestuia.

Jupiter si Venus

Jupiter se afla in Scorpion, iar Venus in Rac. O imbinare deosebit de eficiente intre actiuni ferme si un puternic impact emotional, orientat spre dragoste si dorinta de a crea o familie. Cu alte cuvinte, trigonul ii determina pe oameni nu doar la o retrospectiva a vietii personale, ci o transforma intr-un scop.

Neptun

Neptun in constelatia Pesti fera un efec destul de straniu - chiar si cei mai consecventi pragmatici si cei mai aprigi materialisti inep sa viseze, dorind pentru sine ceva neobisnuit si placut. In prezenta planetei Venus face ca multe dorinte sa fie indreptate spre dragoste.

Ce rezulta

O perspectiva foarte buna pentru schimbari pozitive in viata personala, cu sanse foarte mari ca ele sa se realizeze pe termen foarte scurt. Valabil inclusiv pentru persoanele care se tem de orice le-ar putea da peste cap ritmul obisnuit al existentei lor. Esential este sa permiteti planetei Marte sa actioneze. Adica sa lasati lucrurile sa curga de la sine, sa nu va impotriviti sortii si sa intelegeti ca aveti nevoie de asa ceva.