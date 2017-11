Horoscop zilnic 19 noiembrie: Taurii vor avea parte de o surpriza placuta din partea fiintei iubite

klim2011/Getty Images/iStockphoto zodiac circle in space, vector illustration zodiac circle in space, vector illustration









Vrei să știi cum stai cu banii,cu dragostea și sănătatea? Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 19 noiembrie. Iată ce v-au pregătit astrele:

Horoscop 19 noiembrie - Berbec

Veti lungi poate traseul, dati un ocol ca sa ajungeti si intr-un loc la care visati de mult. Daca nu sunteti acum la drum, se prea poate sa faceti niste calcule, sa estimati bugetul necesar pentru a ajunge curand acolo unde va doriti.

Horoscop 19 noiembrie - Taur

Se adanceste o legatura sufleteasca: aflati lucruri nebanuite din viata interlocutorului, va destainuiti la randul vostru. Aveti parte de o surpriza placuta din partea fiintei iubite ori a cuiva apropiat, o invitatie poate intr-un loc select si nu sunteti lasati sa va achitati partea.

Horoscop 19 noiembrie - Gemeni

Sunteti dispusi sa va adaptati programul si sa dati curs unei invitatii, ori stati de vorba la telefon neasteptat de mult daca sunteti in localitati diferite, caci subiectul este de mare interes. Oricum, sunteti in verva, capabili sa scoateti pe cineva dintr-o stare sufleteasca mai delicata.

Horoscop 19 noiembrie - Rac

E greu sa rezistati rugamintilor copiilor sau ale celor dragi: va suflecati manecile si le faceti o bucurie; se va vedea mana voastra, talentul, inspiratia. Poate sunteti de mare ajutor gazdei unei petreceri si contribuiti din plin la succesul acesteia.

Horoscop 19 noiembrie - Leu

Este o perioada de vis pentru cei care se afla la inceputul relatiei de cuplu ori pentru cei care s-au mutat de curand in casa noua. Ganduri legate de o afacere de familie, eventual una prin care sa duceti mai departe niste traditii, un renume.

Horoscop 19 noiembrie - Fecioara

S-ar putea abate pe la voi prieteni care intorc spre casa lor de la un drum mai indepartat si veti fi o gazda desavarsita, ca de obicei. Va ganditi sa puneti in aplicare cat de curand lucruri pe care le-ati observat si admirat in locuri vizitate recent.

Citeste aici horoscopul integral