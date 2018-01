Horoscop zilnic 2 ianuarie 2018: Leii vor fi puși în fața unei alegeri dificile

monsitj/Getty Images/iStockphoto Backdrop design of sacred zodiac symbols, signs, geometry and designs represent concept of astrology, alchemy, magic, witchcraft and fortune telling Backdrop design of sacred zodiac symbols, signs, geometry and designs represent concept of astrology, alchemy, magic, witchcraft and fortune telling









Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de marți, 2 ianuarie 2018.

Berbec

Veti face tot ce depinde de dumneavoastra pentru a scapa de sacaiala unora si de tentativa de a navali fara menajamente in viata dumneavoastra. Este o zi in care vreti sa va vedeti in liniste de treburi, dar altii va vor pune bete in roate, incercand sa va distraga atentia: vor cere, vor veni cu tot felul de rugaminti, vor emite pretentii. Astfel ca spre sfarsitul zilei riscati sa acumulati o cantitate uriasa de tensiune: o singura scanteie este suficienta pentru a provoca o explozie puternica.

Taur

Astrele va dau de inteles ca relatiile dumneavoastra cu persoana iubita au nevoie de o noua viata. Prin urmare, trebuie sa faceti tot posibilul pentru a recrea atmosfera de dragoste, libertate si sinceritate, care a marcat primele voastre intalniri. Pentru a depasi momentul de stanjeneala, trebuie sa va vedeti mai des cu partenerul si sa va oferiti surprize placute.

Gemeni

Potentialul dumneavoastra nu cunoaste limite astazi! Proiectele amanate de multa vreme, pasii pe care nu i-ati facut nu se stie din ce motive, pe toate le puteti realiza impreuna cu persoana care este alaturi de dumnevoastra. Chiar si cele mai neobisnuite treburi casnice facute impreuna sunt capabile sa adauge un pic de magie in relatia dumneavoastra. Iar o cina romantica ar putea deveni finalul fericit al acestei zile minunate.

Rac

Este posibil ca lucrurile sa nu decurga asta cum v-ati fi dorit astazi, ceea ce va pune in pericol echilibrul dumneavoastra. Pentru a recastiga confortul sufletesc, trebuie sa recurgeti la ajutorul persoanei iubite. Va puteti bizui pe partenerul dumneavoastra, chiar daca nu are forte decat pentru "un sprijin moral". Gratie atentiei partenerului dumnevoatra, veti gasi iesire din orice situatie, iar ziua de astazi nu este o exceptie.

Leu

Totul sau nimic! Astrele va vor pune astazi in fata unei alegeri dificile. Cu alte cuvinte, pe frontul iubirii totul va depinde de actiunile si pasii pe care ii veti face. In functie de tactica pe care o veti alege, demersurile dumneavoastra sunt capabile sa conduca fie la un esec total, fie la victoria finala. Prin urmare, trebuie sa va ganditi de 100 de ori inainte de a trece la fapte.

Fecioara

Trebuie sa va obisnuiti cu ideea ca, astazi, cineva va manifesta pentru dumneavoastra un interes sporit. Nu va fi usor sa scapati de admiratorul neasteptat si insistent. De fapt, alegerea va apartie si veti decide in consecinta. Daca se va dovedi o persoana interesanta si atragatoare, puteti, in timp, sa formati o pereche de invidiat.

Balanta

In dragoste, astrele va recomanda sa nu mergeti cu capul inainte, ci sa dati dovada de flexibilitate. Ajungand cu partenerul dumneavoastra intr-o situatie conflictuala sau pur si simplu delicata, trebuie sa va straduiti sa va pastrati calmul si sa nu va suparati. Umorul reprezinta cea mai buna cale de detensionare a atmosferei si cea mai buna arma a dumneavoastra. Facandu-va partenerul sa rada in hohote, veti observa cum problemele dispar de la sine.

Scorpion

Astrele va daruiesc astazi bucuria fermecata a iubirii, care pluteste, pur si simplu, in aer. O atmosfera magica si care nu are nevoie de nimic altceva, nici chiar de prezenta lumanarilor, florilor, a sticlei de sampanie si a tuturor celorlalte detalii folosite, de regula, in astfel de clipe. Alaturi de persoana iubita veti gasi petrece o seara minunata, plina de gingasie si pasiune.

Sagetator

Veti avea o zi linistita si lipsita de griji. Va fi ideal, daca veti impartasi din starea dumneavoastra pozitiva si partenerului. In acest caz, intalnirea de astazi promite sa fie deosebit de armonioasa. Impreuna cu persoana iubita va veti simti minunat, liber si vesel, asa cum va simteati in copilarie alturi de prietenii de joaca.

Capricorn

Sunteti inclinat spre dicutii mai degraba prietenesti decat romantice. Daca aveti un partener de viata puteti aborda orice subiecte care va intereseaza pe amandoi, pentru ca astazi va simtiti bine impreuna. In schimb, daca v-ati angajat intr-o "vanatoare amoroasa" nu trebuie sa va speriati "victima". Mult mai eficient este rolul de prieten si interlocutor interesant - poate fi inceputul unor viitoare relatii.

Varsator

Aveti sansa sa intalniti printul sau printesa la care ati visat toata viata. Sageata iubire lansata de Amor va poate rani pe neasteptate, in timpul unei discutii banale sau a unui simplu schimbi de priviri, cand veti intelege dintr-o data ca in fata dumneavoastra se afla cineva absolut uluitor, demn de toate atentia. Ziua de astazi poate deveni inceputul unei frumoase povesti de iubire, dar si a unor schimbari care vor marca o noua etapa in viata dumneaovastra!

Pesti

Astrele va recomanda sa nu va sacaiti partenerul. Uneori, prea multa atentie deranjeaza, antrenand un sentiment de disconfort. Ar putea avea chiar impresia ca este urmarit. Daca este asa, va faceti singur rau. Trebuie sa schimbati tactica, demonstrand omului drag ca se bucura de independenta si de totala dumneavoastra incredere.