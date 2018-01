Horoscopul lunii februarie: Multe zile norocoase pentru Varsatori!

In februarie, Varsatorii se pot lasa dusi de val. Cainele de Pamant, patronul anului 2018, ii protejeaza pe cei nascuti sub acest semn zodiacal, ceea ce inseamna ca nu este nevoie de eforturi deosebite pentru a dobandi succesul dorit.

Dragoste

In cazul persoanelor fara angajamente sentimentale este foarte posibila o aventura de dragoste la locul de munca. Initiatorul acestei relatii veti fi chiar dumneavoastra. Dar daca alesul sau aleasa are deja o familie intemeiate, fiti cu mare bagare de seama. Este de preferat sa va abtineti de la intrigi si triunghiuri amoroase.

Daca nu v-ati gasit inca perechea, dar sunteti bantuit de ganduri triste despre singuratate, incercati sa nu faceti o obsesie din aceste preocupari. Chiar daca va inspaimanta ideea de a petrece singuri Ziua indragostitilor. De indata ce va veti relaxa si veti privi in jur, cu siguranta veti observa numeroase persoane interesante, ba chiar atragatoare. Nu mizati prea mult, in acest sens, pe retelele de socializare. Like-urile si buchetele de flori nu ascund intotdeauna intentii serioase.

Conform statisticilor, majoritatea oamenilor isi gasesc perechea printre cunostinte. De aceea, urmati metode deja verificate: iesiti mai des in oras, cu prietenii, mergeti la film si concerte, prin cluburi si expozitii. Poate nu veti intalni imediat omul potrivit, dar adunand noi impresii, veti privi altfel fiecare rasarit de soare.

Finante

Trebuie sa abordati cu maxima seriozitate problemele financiare. Februarie este o luna potrivita pentru a incepe sa faceti economii, pentru ca la vara sa dispuneti de suma necesara pentru concediul visat. V-ati mai putea lua un job sau ati putea castiga ceva in plus facand tot felul de lucruri pentru altii.

Sanatate

Uneori va place sa inventati boli si sa mergeti la medic. Preocuparea pentru starea de sanatate este, fara indoiala, ceva laudabil si de apreciat, dar ramaneti in limitele rezonabilului. Oricum, in februarie trebuie sa va feriti de infectii virale. Si reduceti din timpul petrecut in fata calculatorului.

Petreceti mai mult timp in aer liber, plimbati-va. Poate va ganditi sa mergeti la sala, sa faceti niste exercitii fizice. Nu trebuie sa depuneti foarte mult efort. Asa, sa va dezmortiti muschii, sa transpirati un pic. Daca incepeti acum, la vara veti arata minunat.

Zile norocoase: 4, 5, 9, 12, 14, 17, 21, 27