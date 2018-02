Horoscop 2018: Feriti-va de ziua de 15 februarie!

Februarie promite castiguri banesti bunicele si succes in afaceri doar celor care sunt dispusi la eforturi.

Berbec

In prima jumatate a lunii puteti risca, transpunand in viata idei total noi. Nu va sfiiti sa adoptati decizii neobisnuite: de pe urma lor veti avea numai de castigat. Esential este sa nu lansati noi proiecte in jurul date de 15 februarie. Daca nu aveti planuri, este cazul sa incepeti sa le construiti si, cel mai important, sa nu mergeti pe urmele altora. A doua parte lunii nu va aduce nimic bun, asa ca puteti pleca intr-o mica vacanta daca aveti posibilitatea.

Taur

Pentru cariera, cea mai buna perioada este prima jumatate a intervalului, cand puteti dobandi rezultate incurajatoare si promitatoare. Daca apar complicatii, puteti solicita ajutorul prietenilor. In cazul in care trebuie sa faceti planuri de viitor, amanati pentru a doua jumatate a lunii.

Gemeni

Prima parte este favorabila perfectionarii profesionale, obtinerii unei diplome de absolvire a vreunui curs sau a unei note foarte bune la examene. Tot in acest intervel puteti incheia o tranzactie, o afacere cu un partener, dar incercati ca semnarea unor documente importante sa nu cada in zilele de 8 si 15 februarie. A doua parte va a lunii va aduce numai bucurii.

Rac

Daca vreti sa luati un credit, rezolvati in prima jumatate a lunii, pentru a nu deveni o bataie de cap. Printre altele, ajutor material puteti beneficia si din partea partenerilor, nu doar de afaceri, dar si din partea partenerilor de viata. Va fi o perioada plina de reusite pentru cei care lucreaza in domeniul limbilor straine, care au afaceri cu parteneri straini sau care, pur si simplu, calatoresc peste hotare.

Leu

A doua jumatate a lunii va fi benefica in special pentru cei care lucreaza cu banii altora, adica pentru bancheri, contabili, agenti de asigurari, etc. In prima parte a intervalului, vor avea de castigat cei care cauta noi relatii si oportunitati de afaceri, noi investitori. Nu este momentul sa va ganditi la o schimbare de cariere, la alt loc de munca.

Fecioara

Este luna cand va trebui sa munciti din greu. Reusitele si implinirile vor veni in special in prima parte a perioadei de referinta, mai ales in cazul celor care activeaza in domeniul medical, al stiintei. A doua parte a lunii va trebui sa o dedicati partenerilor, de afaceri si de viata. De altfel, a acorda ajutor altora este ceva normal pentru dumneavoastra.

Balanta

Inceputul lunii va fi mai optimist decat finalul. Sunteti plini de energie si inspiratie, reusind sa rezolvati toate problemele fara mari eforturi. In a doua parte a intervalului va veti confrunta cu rutina muncii zilnice.

Scorpion

Starea financiara depinde doar de dumneavoastra. Daca veti fi activi, veti fi si recompensat. Chiar daca nu veti avea intotdeauna chef de munca, trebuie sa va mobilizati. Nu mergeti pe poteci deja batatorite, cautati alte abordari. Va fi mai interesant si, de ce nu, mai palpitant.

Sagetator

Dupa prima decada a lunii vor inregistra reusite in special persoanele care lucreaza in domeniul imobiliar. Este un moment bun inclusiv pentru cei care si-au propus sa cumpere, sa vanda sau sa inchiriete un spatiu. Nu semnati insa nimic in ziua de 15, cand nu trebuie sa faceti nimic important.

Capricorn

Este zodia lunii februarie. Nu numai ca puteti realiza orice obiectiv v-ati propus, dar veti obtine un profit bun sau o marire de salariu. In a doua parte va puteti linisti: cautati informatii, analizati situatia generala si ganditi-va cum sa progresati in cariera.

Varsator

Inca din primele zile ale lunii v-ati putea bucura de o recompensa pentru munca depusa. Cat de mare va fi ea, depinde doar de dumneavoastra - nu va fie teama sa dati dovada de initiativa si sa o luati inaintea locomotivei. Atentie insa: nu lansati nimic deosebit in jurul datei de 15 februarie, cand lucrurile ar putea lua o intorsatura nedorita.

Pesti

Inceputul lunii nu va fi unul promitator si cu rezultatele dorite. Mai bine luati o pauza, cateva zile libere. In schimb, dupa 11 februarie, situatia se schimba in bine si foarte bine. In privinta venitului, totul depinde de dumneavoastra, de abilitatea de a comunica, de a va intelege cu ceilalti.