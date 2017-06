Horoscopul runelor pentru săptămâna 17-24 iunie. Să fie pregătiți pentru o suită de schimbări majore

Viacheslav Sevastyanov/Getty Images/Hemera Zodiac Zodiac









Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la Antena 3, horoscopul runelor pentru săptămâna 17-24 iunie.

Iată prevestirile runelor pentru săptămâna viitoare:

Berbec - are simbolul dragostei prezent în viața lui

Taur - are o săptămâna în care e la mâna Domnului, să încerce să se exteriorizeze

Gemeni - să fie pregătiți pentru o suită de schimbări majore

Rac - va dori să-și ia concediu, va face o călătorie

Leu - e într-o perioadă de căutări, poate schimba casa sau locul de muncă

Fecioară - sunt în așteptarea unor vești foarte importante

Balanță - se produce un salt rapid calitativ în existența lor

Scorpion - toate visele voastre se vor împlini

Săgetător - să se relaxeze, să nu-și mai facă griji suplimentare

Capricorn - trebuie să demonstreze că are forță, tărie

Vărsător - va încerca să se ia de un coleg

Pești - primesc daruri, cadouri, bilete de avion, lucruri benefice