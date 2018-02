Spune ce zodie esti, ca sa afli ce masina ti se potriveste!

Berbecii au nevoie de un autoturism puternic, solid, de mari dimensiuni.Si cu toate dotarile necesare, de ultima ora. In ceea ce priveste culoarea, sa fie una cuminte, care sa nu sara in ochi. Preferintele s-ar indrepta spre un jeep argintiu, negru sau alb!

Taurii au nevoie de spatiu pentru ei ca soferi, dar si pentru altii, ca pasageri. Deci o masina generoasa, cu un portbagaj la fel de incapator. Nu de altceva, dar plecarile cu familia, fie in weekend, fie in vacante si concedii sa fie cat mai placute, iar cumparaturile sa nu ocupe bancheta din spate.

In schimb, Gemenilor li se potrivesc masinile mici, usor manevrabile, dar stralucitoare. Adica in culori aprinse, vizibile d departe, astfel incat toti participantii din trafic sa afla ca Gemenii sunt acolo. In ultima instanta, cei nascuti sub acest semn zodiacal adora viteza.

Cu cat un autoturism este mai sigur din punctul de vedere al gradului de securitate, cu atat mai bine pentru Raci. Nu se dau in vant dupa orice vehicul, ei prefera doar masinile care le confera un sentiment stabil de protectie. Daca se poate una echipata inclusiv cu un sistem de oprire preventiva daca apare pericolul de ciocnire.

Pentru Lei, vehiculele trebuie sa fie neaparat din clasa premium. Cu o culoare deosebita, care sa atraga privirile fascinate ale tuturor celorlalti. Ceva unic, greu de egalat.

Pentru Fecioare importante sunt atat marca masinii, cat si pretul sau gradul de securitate. Fecioarele nu cumpara orice autoturism numai de dragul de a avea un vehicul. Ele vor ceva trainic, sa nu fie nevoie sa alerge la mecanic de cateva ori pe saptamana pentru reparatii sau sa zaca in garaj cu lunile. In privinta culorii - nuantele de verde sunt de actualitate.

Din pacate, Balantele nu pot adopta decizii imediate. Prin urmare, in trafic ele reprezinta un pericol atat pentru sine, cat si pentru ceilalti. Iar daca se decid sa porneasca la drum, au nevoie nu de o masina, ci de un tanc. Ceva puternic si vizibil.

Scorpionii sunt ca niste automobilisti semisportivi, ca niste fiare de prada gata sa sara la gatul victimelor lor. De regula, Scorpionilor le place si pericolul si viteza, privind condusul masinii ca un fel de sport extrem. Prin urmare, ei au nevoie de o masina de viteza, capabile sa participe la curse.

Sagetatorii ar prefera o masina rezistenta, cu care sa parcurga sute de kilometri fara sa-si faca griji. Nu prea conteaza cum arata, esential este sa mearga bine. Si care sa dispuna de un portbagaj destul de voluminos, pentru ca niciodata nu stii unde pot ajunge Sagetatorii.

In schimb, Capricornii nu ar iesi in lume fara un autoturism de firma, frumoasa, eleganta si stralucitoare, pentru ca toti sa inteleaga ca la volan este cineva! O masina neagra ca noaptea sau de culoarea bronzului, albastru inchis. Numai cu un astfel de vehicul Capricornii vor simti ca au reusit in viata!

Varsatorii isi doresc o masina al carei design sa-i surprinda pe ceilalti, sa fie interesant, oarecum iesit din comun. O masina aerodinamica, dar trainica si sigura. Pentru ca, la volan fiind, Varsatorii sa simta miscarea, zborul, ceea ce le cam lipseste in viata de zi cu zi.

Ce atatea cautari! Pestii au nevoie de masina care le-a atras atentia imediat ce au intrat intr-un salon auto. "Asta e!" si au cumparat-o. Ca un fel de dragoste la prima vedere. Esentiale sunt intuitia si emotia.