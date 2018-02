Sunt sase zodii care isi ascund sentimentele!

Se intampla uneori ca, atunci cand ne deschidem sufletul in fata cuiva, acel cineva intra cu bocancii si ne fac praf sentimentele. Poate de aceea multi dintrenoi preferam sa ne ascundem in spatele unei masti, la care nu renuntam decat cand ramanem singuri.

Pe retelele de socializare se intampla cam acelasi lucru: vrei sa scrii ceva emotionant, dar te opresti la primele litere, convins fiind ca se va gasi cineva care va lua peste picior totul. Si te multumesti cu o fotografie banala si un comentariu la fel de insipid. Afla care sunt zodiile care isi ascund adevaratele sentimente. Poate te numeri printre ele.

Varsator

Cei nascuti sub acest semn zodiacal sunt cei mai inchisi, pentru ca sufera in secret nu doar pentru propriile emotii, dar si pentru ale altora. De aceea, daca vrei sa afli ce este in sufletul lor, nu te astepta sa-ti povesteasca. De cele mai multe ori, Varsatorii evita raspunsurile directe, lanand impresia ca totul este bine, desi nu e deloc asa. Ceea ce ii tradeaza insa sunt semnele nespuse: limbajul trupului, minica fetei, pauzele lungi in relatari, tinuta vestimentara, maniera de comunicare pe retelele de socializare, etc.

Taur

Isi va deschide sufletul numai cand va se va convinge ca poate avea incredere in omul de langa el. Problema este ca nu oricine poate castiga increderea celor aflati in zodia Taurului. Iar atata timp cat acest lucru nu se va intampla, Taurii vor prefera sa-si pastreze sentimentele ascunse, pentru ca nimeni sa nu profite de slabiciunile lor. Pentru a obtine marturisiri sincere din partea Taurilor, trebuie sa demonstrezi prin fapte, nu prin vorbe, ca meriti increderea lor.

Fecioara

Este aproape imposibil sa-i obligi pe cei nascuti sub acest semn zodiacal sa-si impartaseasca din bucurii sau suparari, pentru ca ei prefera sa gaseasca singuri solutii la problemele cu care se confrunta sau sa se bucure singuri de fericirea lor. De multe ori insa, este doar o aparenta. Pentru ca, in realitate, Fecioarele vor sa fie auzite, dar se tem ca nu vor fi si intelese.

Capricorn

Nutresc convingerea ca sentimentele si emotiile ii impiedica sa munceasca si sa se dezvolte. Ei au nevoie de intelegere din partea celorlalti, dar si de sustinerea lor, pe care insa prefera sa o primeasca intr-un mediu privat, nu in vazul tuturor. Iar daca, cine stie cum, isi pierde cumpatul si rabufneste, scotand la iveala emotii si stari nebanuite, va regreta si va incerca din raspunderi ca o noua scena sa nu se mai repete.

Balanta

S-ar putea crede ca Balantele sunt echilibrate si, de aceea, reci, lipsite de sentimente si fara suflet. Gresit. Pur si simplu, Balantele nu vor sa se dea in spectacol, temandu-se ca trairile lor sa nu faca rau altora. Balantele aduna emotii, pe care le revarsa, la un moment dat. De aceea, trebuie eforturi deosebite pentru a determina Balantele sa se deschida.

Scorpion

Firi aprinse si patimase, Scorpionii se straduiesc sa tina totul in interiorul lor. Nu le place sa explodeze, maturand totul in jurul lor sau sa se vaite in fata altora. De aceea, nu isi vor deschide niciodata sufletul, daca nu vor fi siguri ca altii nu vor afla nimic. Printre oameni, ei mereu sunt reci, dar acasa, in singuratatea lor isi permit sa mai traga un pui de somn, sa rada, se se distreze.