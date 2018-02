Zodiile care se vor imbogati in anul Cainelui de Pamant!

Cainele de Pamant este un simbol al stabilitatii si bunastarii. De aceea succesul financiar va surade practic tuturor semnelor zodiacale, care vor fi rasplatite pentru eforturile depuse si pentru responsabilitatea de care au dat dovada. Dar deosebit de norocoase sau abile in plan financiar vor fi in special cinci zodii.

Berbecii vor avea numeroase ocazii de a-si spori bunastarea financiara. Anul promite sa fie unul stabil. Pana la toamna trebuie, totusi, sa se abtina de a investi in proiecte noi.

Toti cei care au imprumutat bani de la Raci ii vor restitui la timp. Mai mult, Cainele de Pamant va promite ca veti gasi cel putin inca o sursa de venit. Si nu uitati ca, din cand in cand, banii trebuie cheltuiti.

Sagetatorii vor avea, la randul lor, o gramada de oportunitati financiare, dar pentru a nu ceda din cauza incordarii nervoase, nu uitati sa va mai odihniti. Va place sa calatoriti si, de aceea, plecati in vacanta in locurile pe care ati visat sa le vizitati.

Pentru Capricorn va fi un an bun, iar banii ar trebui sa va ajunga pentru toate proiectele incepute. Castigurile financiare vor fi stabile, nu va sfiiti sa cheltuiti.

Si Pestii vor avea un an stabil. Dar fara munca nu veti obtine bunastarea pe care o doriti. Nu scapati ocacia de a mai castiga niste bani in plus, dar evitati creditetele.