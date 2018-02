Zodiile care spun mereu numai si numai adevarul

Sinceritatea, discutiile deschise sunt garantul unor relatii sanatoase. E adevarat ca si adevarul poate fi spus astfel incat sa nu supere pe nimeni sau, dimpotriva, sa indeparteze pe oricine. Unele dintre semnele zodiacale au mari probleme in aceasta privinta.

Berbec

Persoanele nascute sub acest semn nu stiu, pur si simplu, sa minta. Cum, de altfel, habar nu au sa inteleaga psihologia celor din jur. Pentru Berbeci, lumea este in alb si negru, bine sau rau. Fie adevar, fie minciuna. Si doar experientele negative ii determina, intr-un final, ca adevarul poate fi oferit in diferite feluri. Din pacate, Berbecii actioneaza inainte de a gandi consecintele faptelor lor.

Taur

Spre deosebire de Berbeci, Taurii stiu sa minta, dar nu le place sa minta. Ii enerveaza, ii deranjeaza, le creaza un disconfort. Cu exceptia cazurilor in care trebuie sa iesi basma curata. Dar nu si pentru realizarea planurilor sale si obtinerea rezultatelor dorite. Aici, Taurii prefera sa spuna lucrurilor pe nume.Mai mult, ei stiu sa o prezinta in forme mai mult sau mai putin acceptabile. In ultima intanta, Taurii evita orice conflict izbucnit din neintelegeri.

Rac

Nu e nici o problema sa inventeze ceva in cazul unui necunoscut. Dar cu cei apropiati, cu oamenii dragi, fie rude sau colegi, Racii nu isi permit decat adevarul. Pornind de la convingerea ca astfel de relatii nu trebuie umbrite de jumatati de masura. Si nu conteaza daca o informatie, nu neaparat necesara, raneste sentimentele altora.

Leu

Ei nu pot sa minta, pentru ca este sub demnitatea lor. Complimentele in ce categorie se incadreaza insa? Dar exagerarile artistice? Sau clipele de tacere in momente delicate? Este modul Leilor de a se exprima. Uneori. Totusi, chiar daca evita situatii penibile, Leii stiu cum sa interactioneze cu oamenii, astfel incat sa le fie lor bine.

Sagetator

Numai ideea de a nu spune adevarul, le da fiori pe sira spinarii. Resping orice modalitate de manipulare. Daca vrei ceva, spune, nu te ascude dupa deget. Fie vei fi aprobat, fie nu. Sagetorii prefera stilul direct, dar care nu intotdeauna este apreciat si are efectul dorit. Oricum Sagetatorii nu prea pun la suflet ce gandesc altii despre ei.