Zodiile care vor fi influentate de apropiata eclipsa de soare!

Daca la 31 ianuarie locuitorii Terrei au admirat luna sangerie, pe 15 februarie unii dintre ei vor admira eclipsa de Soare. In opinia expertilor, acest coridor de evenimente astronomice reprezinta o perioada de tensiuni majore, de schimbari si discutii, cu urmari dintre cele mai directe asupra noastra.

Cat de mare este aceasta influenta? Suficienta, afirma expertii. De fapt, spun ei, o importanta aparte o are nu intamplarea in sine, ci faptul cum ne raportam noi la respectivul eveniment. Linistea interioara si echilibrul sunt esentiale in astfel de situatii, dar si o evaluare obiectiva.

Nu trebuie sa ne enervam, sa ne suparam, sa dam o interpretare negativa. Dimpotriva, trebuie sa invatam din ceea ce ni se intampla atat noua, cat si altora. Spre exemplu, specialistii recomanda amanarea adoptarii unor decizii majore, precum ruperea unor relatii mai vechi. Iar daca ati fost concediat, nu veti gasi prea repede alt loc de munca, avertizeaza astrologii.

Pe de alta parte, nu sunt recomandate investitiile, lansarea de noi proiecte, inclusiv achizitia unor active imobiliare. Tineti banii sub control, indeamna astrologii, subliniind existenta unor riscuri nebanuite, dar care pot fi evitate daca evitam deciziile impulsive, pripite. Un plus de atentie trebuie acordata familiei, orice disputa, cearta putand degenera in scandal, conducand chiar la despartire.

Care sunt insa zodiile care vor resimti cel mai puternic "forta" eclipsei de Soare?

Cea mai complexa situatie se va inregistra la Varsatori, care se vor confrunta cu dificultati. Avertisment valabil in special pentru persoanele nascute in intervalul 13-20 februarie. Ele ar putea fi nevoite sa restituie niste datorii, desi data scandenta e inca departe. Nu sunt excluse accidente. Dar daca ati avut o viata linistita, exemplara, veti fi recompensat pentru atitudinea dumneavoastra.

Nici pentru Lei nu va fi o perioada usoara. Trebuie sa se astepte la surprize neplacute, probleme cu calculatorul, cu telefonul mobil, masina sau alt aparat tehnic. Pe durata eclipselor in general nu se recomanda efectuarea unor mari achizitii, lucru valabil in special pentru Lei.

Taurii ar ptuea avea, la randul lor, probleme in planul carierei profesionale si al finantelor. In acelasi timp, intelegerea in familie ar ptuea fi zdruncinata. Nu trebuie sa excludeti, de asemenea, neplaceri din partea vecinilor, cum ar fi inundatii de la apartamentul de deasupra.