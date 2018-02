Zodiile, nascute pentru fapte mari!

Sa schimbi ceva in viata nu este deloc ceva simplu. Este un lucru verificat de fiecare dintre noi, probabil. Pe de alta parte insa, in viata nimic nu pare imposibil, daca exista vointa.

E adevarat, unii reusesc mai usor, altii trebuie sa se chinuie mai mult. Iata zodiile considerate adevarate "motoare ale progresului".

1. Berbec

Cei nascuti sub acest semn zodiacal stiu sa-i motiveze pe cei din jurul lor. In plus, ei insisi sunt niste caractere cu adevarat incendiare, straduindu-se sa-si atinga scopul, indiferent de cate greutati si piedici va intalni in cale. Nativii Berbeci sunt intotdeauna pregatiti sa-si asume rolul de lider, cu toate responsabilitatile impuse de aceasta functie. Pe de alta parte, nu va plac oamenii slabi, dar aveti darul de a urma planul facut.

2. Fecioara

Nativii Fecioare sunt analisti ideali. Daca in viata lor apar probleme, vor analiza totul extrem de minutios si nu se vor grabi sa ia o decizie decat atunci cand vor fi convinsi ca alta mai buna nu exista. Nu vorbesc fara rost. Daca si-au propus sa schimbe ceva in lumea asta, vor gandi fiecare pas si, cu siguranta, vor avea un plan de rezerva. Nu se grabesc niciodata, nu fac nimic nefondat. Intotdeauna vor detine controlul.

3. Varsator

Sunt pasionati de inovatii, de progres. Varsatorii pot schimba lumea, sunt atrasi de personalitati puternice si se perfectioneaza toate viata. Nu se tem de greutati si isi depasesc fricile de dragul obiectivului propus. Intotdeauna se straduiesc sa contribuie la indeplinirea tuturor initiativelor de amploare.