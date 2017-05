A murit unul dintre primii cosmonauţi sovietici, Viktor Gorbatko

Unul dintre primii cosmonauţi sovietici, Viktor Gorbatko, coleg cu Iuri Gagarin, a murit la vârsta de 82 de ani, a anunţat miercuri agenţia spaţială rusă Roskosmos.



Născut în 1934, în sudul Rusiei, Viktor Gorbatko s-a înscris la 19 ani la o şcoală de aviaţie militară pentru a deveni pilot, pasiunea lui. În 1960 a fost ales din peste 3.000 de candidaţi să se instruiască în cel mai mare secret pentru prima misiune spaţială din istorie.

''Am fost chemat de comandantul meu care mi-a ordonat apoi să semnez o scrisoare în care mă angajam să nu dezvălui conversaţia ce urma să aibă loc'', a povestit el într-un interviu pentru AFP în 2001.

''Apoi, am fost întrebat dacă aş vrea să zbor mai sus decât un avion. Am înţeles imediat despre ce era vorba şi am acceptat fără ezitare'', a mărturisit el.

Printre colegii lui de pregătire se afla Iuri Gagarin, care urma să efectueze la 12 aprilie 1961 primul zbor în spaţiu.

Viktor Gorbatko a efectuat la rândul său trei zboruri: în 1969, 1977 şi 1980.

Devenit general, el a fost decorat de două ori cu titlul de Erou al Uniunii Sovietice, după zborurile sale la bordul navei spaţiale Soyuz.

Va fi înmormântat vineri, la cimitirul federal militar Mytischi, la nord de Moscova, potrivit Roskosmos.

Sursa: www.agerpres.ro