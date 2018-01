Americanii lucreaza la doua noi focoase nucleare

Seful National Nuclear Security Administration (NNSA), Frank Klotz, a declarat, intr-un interviu acordat publicatiei Defense News, ca echipele de specialisti din subordinea lui lucreaza la doua noi tipuri de focoase nucleare navale.

Noul proiect al doctrinei nucleare a Statelor Unite, precizeaza, printre altele, intentia armatei americane de a echipa submarinele cu rachete balistice dotate cu focoase atomice de putere mica. Se avea, de asemenea, in vedere o racheta atomica de croaziera cu stationare navala.

"Dupa incheierea razboiului rece, nu am realizat niciodata mai mult de un program pentru prelungirea termenului de viata a focoaselor. Acum, sunt in lucru patru. In privinta cadrelor, lucram in masura posibilitatilor, dar angajam tot mai multi oameni. La capitolul materiale, functionam cam tot in limita a ceea ce avem", a recunoscut Frank Klotz.

Potrivit Defense news, pentru noile programe desfasurate si pentru modernizarea echipamentelor, NNSA va avea nevoie, in urmatorii 30 de ani, de peste 350 miliarde de dolari.