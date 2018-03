China va crea cea mai inteligenta "inteligenta artificiala"?

Guvernul chinez intentioneaza sa investeasca 31 miliarde de dolari in start-upuri nationale specializate in cipuri electronice destinate inteligentei artificiale. O sansa reala pentru China de a deveni lider mondial in materie.

Universitatile chineze deschid tot mai multe facultati pentru inteligenta artificiala. "Este un domeniu destul de nou pentru noi, desi studii de specialitate se fac de foarte mult timp.Atentia noastra este concentrata pe robotica, sisteme de recunoastere faciala si alte chestiuni legate, intr-o maniera sau alta, de inteligenta artificiala", a declarat Liu Xingliang, expert in tehnologiile internetului.

Autoritatile de la Beijing au planuri ambitioase cand vine vorba de inteligenta artificiala, considerata un nou motor de dezvoltare a tarii. Printre altele, se doreste ca, intr-un viitor deloc indepartat, China sa devina unul dintre centrele mondiale de inovare in domeniul inteligentei arficiale, dar si numarul unu mondial in programe de aplicare a inteligentei artificiale.

Pentru a-si atinge obiectivul, China trebuie sa formeze tot mai mult specialisti, motiv pentru care adopta masuri de ameliorare inclusiv a mecanismelor de pregatire profesionala, de incurajare a intreprinderilor si consolidand cooperarea internationala prin atragerea de noi talente.