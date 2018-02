Chinezii au creat nanoroboti care ucid celulele canceroase!

Experti in biochimie din China si Statele Unite au creat din molecule de ADN, nanoroboti capabili sa recunoasca celulele canceroase, lasandu-le fara hrana, prin formarea unor cheaguri de sange in vasele sanguine invecinate, se arata intr-un articol publicat in revista Nature Biotechnology.

"Am creat primii roboti autonomi din molecule de ADN, care pot cu o mare precizie sa introduca anumite tipuri de medicamente in interiorul tumorii. O astfel de metoda poate fi utilizata in lupta impotriva numarului foarte mare de mase tumorale solide, pentru ca vasele care le alimenteaza au aceeasi structura si actioneaza la fel", a declarat Hao Yan, de la University of Arizona.

In prezent, in majoritatea testelor cu nanomasini pe baza de ADN se aplica o metodologie aparte de asamblare, cunoscuta in lumea stiintei sub denumirea de "adn origami". Yan si colegii lui au gasit alta utilizare acestor roboti, transformati in "ucigasi" de celule canceroase, prin implantarea in structura acestora a unor molecule de ADN speciale, care pot desface intreg origami la contacul cu anumite molecule in interiorul organismului.

Robotii reprezinta un fel de foaie plata formata din molecule ADN, adunate in ceva care seamana cu burduful unui acordeon. La randul ei, aceasta foaie este bagata intr-un tub, ale carui capete sunt "cusute" cu ajutorul altui tip de molecule ADN, care raspund de recunoasterea celulelor canceroase.

Cand un astfel de robot intra in contact cu celula bolnava, cusatura se desface, iar continutul - molecule de proteina de trombina, in cazul de fata - se raspandeste, incepand sa interactioneze cu meidul inconjurator. Rezultatul este formarea unui cheag, care blocheaza deplasarea sangelui si alimentarea cu substante hranitoare a tumorii.