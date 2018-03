Facebook modifică setările de securitate a datelor personale

Facebook propune o serie de schimbări privind politica de utilizare a datelor şi vor fi explicate mai bine utilizatorilor ce date se colectează şi cum sunt acestea folosite, a anunţat reţeaua de socializare. Meniul de Setări a fost remodelat şi va avea opţiuni noi pentru controlul informaţiilor private.



„Este tot în responsabilitatea noastră să spunem utilizatorilor ce date colectăm şi utilizăm, într-un limbaj detaliat, însă uşor de înţeles. În săptămânile următoare vom propune o serie de actualizări ale Condiţiilor de Utilizare a Facebook, bazate pe angajamentul nostru faţă de oameni. Vom actualiza şi politica de utilizare a datelor pentru a explica mai bine ce date colectăm şi cum le utilizăm. Scopul acestor actualizări este transparenţa şi nu dobândirea unor noi permisiuni de a colecta, utiliza şi distribui informaţiile. Pentru aceste schimbări am lucrat împreună cu autorităţile de reglementare, legiuitori şi experţi în protecţia datelor”, precizează sursa citată.

Facebook a remodelat întregul meniu de Setări pentru dispozitivele mobile, de sus în jos, astfel încât totul să poată fi găsit cu uşurinţă. De asemenea, s-a renunţat la diferitele Setări dispersate pe aproape 20 de ecrane şi toate au fost aduse într-un singur loc. În plus, apare un nou meniu, botezat Privacy Shortcuts, ce permite controlul datelor din câteva atingeri ale ecranului şi oferă explicaţii clare despre modul în care acest control funcţionează.

Reprezentanţii reţelei de socializare precizează că, prin noua opţiune Access Your Information, utilizatorii pot accesa şi gestiona informaţii, precum: postări, reacţii, comentarii sau căutări. „Din această secţiune pot fi şterse orice informaţii din Timeline sau legate de profil, ce nu ar trebui să mai fie pe Facebook. Am simplificat şi modul în care datele postate pe Facebook pot fi descărcate - pentru că, în esenţă, acestea aparţin utilizatorilor. O copie securizată a acestora poate fi descărcată şi chiar transferată către un alt serviciu. Aici sunt incluse fotografii, contacte adăugate contului, postări din Timeline şi altele”, arată Facebook.