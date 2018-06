Google invata sa prognozeze decesul pacientilor!

Algoritmul-diagnostic, elaborat de Google, are capacitatea de a prognoza durata unei internari, eventualitatea revenirii in spital, chiar moartea pacientului. Noua metoda se afla in faza de experiementare.

Specialistii Google au pus la punct o retea neurala pe baza de algoritmi care poate evalua starea de sanatate a pacientului, calculand chiar data decesului acestuia, informeaza Bloomberg, citand studiul companiei.

Potrivit sursei, in timpul perioadei de experimentare, algoritmul a prognozat moartea unei femei cu o forma avansata de cancer la san. In acest scop, algoritmul a prelucrat peste 175.000 de parametri. Computerul spitalului unde pacienta a fost ingrijita, a evaluat eventualitatea decesului pacientei la 9,3%, in timp ce noua tehnologie Google - la 19,9%. Cateva zile la tarziu, femeia a murit.

In opinia expertilor Google, algoritmul pus la punct de ei ii va ajuta pe medici nu numai sa anticipeze decesul pacientilor cu afectiuni grave, dar si a sanselor de ameliorare a bolii cu revenirea periodica in spital sau alte institutii medicale pentru tratamente.