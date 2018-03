Iata care sunt datele dumneavoastra stocate de Facebook și Google

Vrei să vă speriați? Vă voi arăta cât de multă informație like-urile de pe Facebook și Google arhivează despre voi fără ca voi să realizați asta, scrie consultantul și dezvoltatorul web Dylan Curran, în publicația britanică The Guardian, preluata de Antena 3

Iar domnul Curran prezintă punct cu punct toate informațiile pe care Facebook și Google le dețin despre el. Și voi puteți să vedeți toate informațiile pe care cele două entități le dețin despre dumneavoastră, dând click pe linkurile de mai jos. Că să-l cităm din nou pe expertul britanic, vă veți speria! Sau mai rău, vă veți îngrozi!

Google știe unde ai fost

Google stochează locația (de fiecare dată când porniți telefonul). Puteți vedea o cronologie a locurilor în care ați fost deja din prima zi în care ați început să utilizați Google pe telefon.

Dați click pe acest link pentru a vedea propriile date: google.com/maps/timeline? ...

Google știe tot ceea ce ați căutat vreodată - și ați șters

Google stochează istoricul căutărilor pe toate dispozitivele dvs. Asta înseamnă că și dacă ai șters istoricul căutărilor de pe calculator și istoricul de pe un device, e posibil ca acesta să fie salvat pe alte device-uri.

Dați click pe acest link pentru a vedea propriile date: myactivity.google.com/myactivity

Google are un profil de publicitate al dvs.

Google creează un profil publicitar pe baza informațiilor, inclusiv locația, sexul, vârsta, hobby-uri, cariera, interesele, starea civilă, este posibil despre greutatea voastră și despre venitul pe care îl aveți.

Dați click pe acest link pentru a vedea datele despre dumneavoastră: google.com/settings/ads/

Google cunoaște toate aplicațiile pe care le utilizați

Google stochează informații despre fiecare aplicație și extensie pe care o utilizați. Google știe cât de des le folosiți, unde le folosiți și cu cine le folosiți pentru a interacționa. Asta înseamnă că Google știe cu cine vorbești cu Facebook, din ce țări vorbești, la ce oră te culci.

Dați click pe acest link pentru a vedea propriile date: security.google.com/settings/secur ...

Google are tot istoricul dvs. de pe YouTube

Google stochează toate istoricul dvs.de pe YouTube, dacă sunteți un conservator, dacă sunteți progresist, dacă sunteți evreu, creștin sau musulman, dacă sunteți depresiv sau suicidal, dacă sunteți anorexic ...

Dați click pe acest link pentru a vedea propriile date: youtube.com/feed/history/s ...

Datele pe care Google le au despre dvs pot umple milioane de documente Word

Google oferă o opțiune de descărcare a tuturor datelor din magazine despre dvs. Am cerut să-l descarc și fișierul este de 5,5 GB mare, ceea ce reprezintă aproximativ 3.000 de documente Word.

Ați obținut acces la contul de Google al cuiva? Perfect, ai un jurnal despre tot ce a făcut persoana asta!

Acest link include marcajele, e-mailurile, persoanele de contact, fișierele Google Drive, toate informațiile de mai sus, videoclipurile YouTube, fotografiile pe care le-ați făcut pe telefonul dvs., produsele pe care le-ați cumpărat Google ...

Au totodată datele din calendarul dvs., sesiunile Hangout Google, istoricul locațiilor dvs., muzica pe care o ascultați, cărțile Google pe care le-ați achiziționat, grupurile Google în care vă aflați, site-urile pe care le-ați creat, deținut, paginile pe care le-ai împărtășit, câți pași mergi într-o zi ...

Dați clikc pe acest link pentru a vedea propriile date: google.com/takeout

Facebook are el nenumărate informații despre tine

Facebook oferă o opțiune similară pentru a vă descărca toate informațiile. A expertului britanic a fost de aproximativ 600MB, ceea ce reprezintă aproximativ 400.000 de documente Word.

Aceasta include toate mesajele pe care le-ați trimis sau le-ați primit, toate fișierele pe care le-ați primit sau le-ați trimis, toate contactele din telefon și toate mesajele audio pe care le-ați trimis sau le-ați primit.

Dați clic aici pentru a vedea datele: https://www.facebook.com/help/131112897028467

Facebook stochează totul, de la stickere la datele de conectare

Facebook stochează, de asemenea, ceea ce crede că ar putea fi interesant în baza lucrurilor pe care le-ați plăcut și despre care vorbesc prietenii dvs.

Oarecum inutil, ei stochează, de asemenea, toate stickerele pe care le-ați trimis vreodată pe Facebook.

De asemenea, stochează date despre fiecare dată când vă conectați la Facebook, de unde v-ați conectat, la ce oră și de pe ce dispozitiv.

Și stochează toate aplicațiile pe care le-ai conectat vreodată la contul tău Facebook, așa că pot ghici dacă sunt interesați de politică și de designul web, daca ați fost singur între datele de X și Y odată cu instalarea contului de Tinder și cănd v-ați luat un telefon nou.

Pot accesa camera web și microfonul

Datele dvs. colectează unde vă aflați, atunci când le folosiți, când le folosiți, când accesați camera web și microfonul în orice moment, contactele, e-mailurile, calendarul, istoricul apelurilor, mesajele pe care le descărcați, fișierele descărcate, jocurile pe care le jucați, muzica, istoricul dvs., chiar și posturile de radio pe care le ascultați.

Google primește date despre orice

Documentul Google Takeout cu informațiile voastre vă oferă și o defalcare a tuturor modurilor diferite în care ei vă obțin informațiile.

Google știe ce evenimente ați participat și când.

Google are informații pe care le-ați șters

În contul de Drive-ul de la Google, sunt incluse fișierele pe care le-ați șters în mod explicit, orice, de la un CV la un draft de proiect. Orice.

Istoricul căutării, chiar și imaginile pe care le-ați accesat. Căutările pe Pirate Bay, spre exemplu

Google vă poate cunoaște rutina antrenamentului fizic

Google Fit dvs arată toți pașii pe care i-ați făcut vreodată, ori de câte ori ați plecat

Și au fotografii de ani de zile: Google are toate fotografiile pe care le-ați făcut cu telefonul dumbeavoastră, an de an și includ metadate despre când și unde le-ați făcut.

Google are toate e-mailurile pe care le-ați trimis vreodată: Fiecare e-mail pe care l-ați trimis vreodată, v-a fost trimis, inclusiv pe cele pe care le-ați șters sau le-ați marcat ca spam.

Și sunt mai sunt multe

În primul rând, fiecare Google Ad pe care l-ați văzut sau ați făcut click, fiecare aplicație pe care ați deschis-o și când ați făcut-o, fiecare site pe care l-ați vizitat și la ce oră, fiecare aplicație pe care ați instalat-o sau căutat-o vreodată.

Au fiecare imagine pe care ați căutat-o și ați salvat-o, fiecare locație pe care ați căutat-o vreodată sau ați făcut click, fiecare articol de știri pe care l-ați căutat vreodată sau l-ați citit și fiecare căutare Google pe care ați făcut-o. Și apoi, în cele din urmă, toate videoclipurile pe YouTube pe care le-ați căutat sau le-ați văzut vreodată.

Aceste informații au milioane de utilizări nefaste. Spui că nu ești terorist. Atunci cum de ați căutat Isis? Lucrați la Google și sunteți suspicios de soția dvs.? Perfect, căutați în locația ei în istoricul de căutare din ultimii 10 ani. Aveți acces la contul de Google al cuiva? Perfect, aveți un jurnal cronologic a tot ceea a făcut în ultimii 10 ani, scrie expertul pentru The Guardian.

Concluzia este înfiorătoare

"Acesta este unul dintre cele mai nebunești lucruri despre epoca modernă. N-am lăsa niciodată guvernul sau camerele să pună aparate de fotografiat / microfoane în casele noastre sau pe dispozitivele de urmărire a locației. Dar tocmai le-am luat-o înainte și am făcut-o singuri pentru că - la dracu cu asta! - voiam să văd videoclipuri cu câini simpatici."