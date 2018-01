În Olanda au fost creaţi roboţi care prepară brânzeturi, servesc cafea şi culeg trandafiri

Mai multe tipuri de roboţi care sunt capabili să prepare brânzeturi, să servească cafea şi să culeagă trandafiri au fost creaţi de curând de un grup de studenţi din Olanda, informează AFP.



Robotul Moonlander poate să deplaseze cu uşurinţă o roată de caşcaval ce are greutatea de 12 kilograme. Acest robot, ce pare să fie rezultatul încrucişării dintre o farfurie zburătoare cu un crab, a fost construit de elevii olandezi pentru a uşura munca fermierilor.



Având potenţialul de a deveni un veritabil star în ţara produselor de tip "Gouda" (brânză olandeză, n.r.), Moonlander este capabil să colecteze cheagurile formate într-un vas după solidificarea laptelui, să deplaseze şi să întoarcă paletele grele în timpul etapei de presare şi să introducă apoi bucăţile de brânză în baia de saramură. Moonlander poate să devină astfel o veritabilă "mană cerească" pentru producătorii de brânzeturi.



Acest robot, la fel ca alţi şapte ce au fost prezentaţi de studenţii din al treilea an de licenţă de la Universitatea Delft, a fost conceput pentru companii publice şi private în cadrul unui curs de robotică.



"Moonlander se deplasează într-o manieră autonomă şi scanează încăperea, pentru a repera diversele amplasamente în care trebuie să transporte brânza", a declarat unul dintre creatorii lui, Timo van Frankenhuyzen.



Construit pe un eşafodaj triunghiular, robotul Roselia, al doilea prezentat în cadrul aceleiaşi serii, monitorizează şi veghează cu autoritate o mică parcelă de trandafiri cu flori albe şi roşii.



Oamenii au nevoie de mai multe luni pentru a învăţa arta recunoaşterii trandafirilor care sunt pregătiţi pentru a fi culeşi. Însă robotul Roselia deţine o eficienţă uluitoare. "Prin intermediul unei reţele de neuroni artificiali, studenţii au învăţat-o totul. Iar ea ştie acum să indice culegătorilor trandafirii care trebuie să fie recoltaţi", a declarat Martin Klomp, coordonatorul acestui curs de robotică.



Barrie, barmanul reinventat



În tot acest timp, barmanul-robot Barrie este foarte ocupat. Comenzile se înmulţesc, iar robotul nu mai face faţă acestui ritm. Un student de grăbeşte să deschidă o uşiţă din spatele robotului. Acolo, tânărul reglează câteva butoane, repune cablurile la locurile lor, iar cafeaua începe să curgă din nou în ceşti.



Barrie, un distribuitor automatizat de băuturi, este principala atracţie expusă în holul celei mai importante şi mai vechi universităţi de tehnologie din Olanda, apreciată pe plan mondial.



Creaţi în urma unui program de cinci luni, roboţii au fost construiţi de grupuri alcătuite din câte şase studenţi, selecţionaţi din rândul elitei studenţeşti de la Universitatea Delft.



"Am primit peste 100 de dosare de candidatură în acest an pentru a participa la cursul de robotică. I-am selectat doar pe cei mai buni şi pe cei mai motivaţi", a precizat profesorul Klomp.



"Barrie posedă o interfaţă ce permite afişarea unui joc pe un ecran tactil în timp ce băutura clientului este preparată", a explicat Joppe de Waart, student la design industrial. "Puteţi să comandaţi ceai, cafea şi sucuri de diverse sortimente", a adăugat el, în timp ce un copil încearcă pe acel ecran să prindă boabe de cafea într-un coş virtual.



Jonathan Raes, student la ştiinţe informatice, este încântat să îl prezinte pe Barrie familiei sale. "Nu ştiu cum funcţionează, nu înţeleg absolut nimic", a spus bunicul lui, care s-a declarat totuşi entuziasmat de această invenţie.



A urmat însă un nou capriciu al robotului Barrie, vedeta zilei, care a refuzat să servească o băutură răcoritoare unei fetiţe. "Este construit într-o manieră destul de primitivă...", a declarat, cu ironie, bunica lui Jonathan Raes.



Fizzy, mingea care "toarce"



Un etaj mai sus, Fizzy are încă puţină "febră". Acest robot a trebuit să suporte o intervenţie cu o zi în urmă, după defectarea uneia dintre piesele sale. "Nu am dormit prea mult în această noapte", a dezvăluit Tim Rietveld, creatorul său.



Prin această minge antomatizată, studenţii olandezi au inventat un prieten de joacă pentru copiii diagnosticaţi cu cancer. Eveline Drijver şi Tim Rietveld au dat curs unei comenzi primite de la centrul de oncologie pediatrică Prinses Maxima din Utrecht.



"Atunci când copilul se apropie de Fizzy, mingea începe să se rostogolească. Dacă acel copil o prinde, ea începe să vibreze. Şi dacă o mângâie, atunci toarce. În schimb, Fizzy începe să tremure atunci când are nevoie de atenţie", a explicat Eveline Drijver.



"E ganial pentru copiii spitalizaţi, nu-i aşa? Trebuie să mai facem câteva mici modificări pentru ca Fizzy să se rostogolească mai bine, dar copiii vor putea să se joace în curând cu el", a spus Tim Rietveld.



"Viitorul va fi în întregime robotizat", a adăugat tânărul student olandez.AGERPRES