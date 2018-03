In urma cu 145 de ani se inventa masina de scris!

Istoricii au calculat ca masina de scris a fost inventata de 52 de ori. Una din primele constructii era inalta de 2,5 metri, alta era confectionata in totalitate din lemn. Pentru aproape un secol, masina de scris a devenit indispensabila pentru omenire. Acum, a ajuns la muzeu.

In 1714, englezul Henry Mill si-a patentat modelul dar care, se pare, nu a fost turnata si in metal. Un dispozitiv cu adevarat functional a fost pus la punct in 1808, de italianul Turri Pellegrino. Dar nici aparatul, nici descrierea lui nu au ajuns pana in zilele noastre. Ne-au ramas doar textele tiparite la aceasta masina.

Viitorul "remngton" a fost inregistrat in 1868 de un mecanic, Chistopher Latham Sholes, din Milwaukee, un barbat cam ciudat si imbracat destul de neglijent. Cinci ani a cautat un producator si a avut nevoie de alti opt pentru ca inventia lui sa atraga interesul oamenilor si al institutiilor de stat. La 1 martie 1873, firma americana de arme "Remington" a demarat productia in serie a masinilor de scris.

Sholes a inventat, de asemenea, si claviatura QWRTY, mostenita si de computere. A analizat care litere din limba engelza stau cel mai des una langa alta, le-a fixat pe niste ciocanele, pentru a nu se incurca una cu cealalta. Primul scriitor care a folosit masina de scris a fost Mark Twain.

Initial, cei de la "Remington" au crezut ca masina de scris va fi folosita in special de femei, motiv pentru care si-a ornat produsele cu tot felul de floricele. Totusi, in 1910, aproape 19% din totalul dactilografilor inregistrati oficial in SUA, erau barbati.

Recordul de viteza, inscris in Guiness Book, de 750 de semne pe minut, a fost stabilit de Barbara Blackburn in 2005.

La sfarsitul secolului 20, masina de scris a avut soarta altor realizari considerate, la vremea lor epocale, precum motorul cu abur sau discurile din plastic, fiind trimisa la pensie.

A devenit istorie