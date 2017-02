74 de expresii uzuale în limba engleză pe care e bine să le știi 

Prin aceste expresii ne-am propus sa vă ajutăm să comunicați mai simplu și mai eficient, chiar dacă sunteți începător într-ale limbii engleze. Ȋncepând cu expresii uzuale, des folosite în cazul conversațiilor de orice tip, până la fraze complexe utile în diverse domenii de activitate, aici veți afla tot ce vă interesează!



Listă de fraze uzuale - de bază:



Salut. Alo.

Hello. (he-LOU)



Bună. (informal)

Hi. (HAI)



Ce mai faci? / Ce mai faceţi?

How are you? (HAU ar IU?)



Bine, mulţumesc.

Fine, thanks. (FAIN, tenks)



Cum te cheamă?

What's your name? (Uaţ ior NEIM?)



Numele meu este ______ .

My name is ______ . (Mai NEIM iz _____ .)



Încântat de cunoştiinţă.

Pleased to meet you. (PLIIZD tu miit iu)



Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (captarea atenţiei)

Excuse me. (Ex-CHIUZ mii)



Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (pardon)

Sorry. (SORI)



