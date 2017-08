Japonia: Un robot programat să îndeplinească rolul de călugăr budist poate fi închiriat pentru a oficia slujbe de înmormântare

O companie din Japonia a introdus un nou rol pentru robotul umanoid pe nume Pepper, dezvoltat de SoftBank: un călugăr budist care poate fi închiriat pentru slujbele de înmormântare, informează miercuri Reuters.



Robotul care intonează sutre cu o voce computerizată în timp ce bate la tobă a fost prezentat miercuri la un târg din domeniul serviciilor funerare - Life Ending Industry Expo - desfăşurat în Tokyo.



Producătorul de obiecte din materiale plastice Nissei Eco Co. a conceput software-ul utilizat în cadrul ceremoniilor funerare de Pepper, robotul introdus de SoftBank Group Corp. în 2014.



Pe fondul îmbătrânirii şi diminuării populaţiei din Japonia, mulţi călugări budişti primesc din ce în ce mai puţină susţinere financiară din partea comunităţilor lor, ceea ce îi determină pe unii dintre ei să caute locuri de muncă cu jumătate de normă, în afara îndatoririlor pe care le au în cadrul templelor în care activează, a explicat Michio Inamura, consilier principal la Nissei.



Robotul pentru funeralii poate fi utilizat atunci când niciun preot nu este disponibil pentru a oficia slujba de înmormântare, a mai adăugat Inamura.



În plus, acesta are un tarif mai mic pentru un astfel de eveniment - 50.000 de yeni (circa 450 de dolari) - în comparaţie cu un călugăr uman, care percepe peste 240.000 de yeni (2.200 de dolari).



Călugărul budist Tetsugi Matsuo a declarat că a fost prezent la târg pentru a se convinge, dacă o maşină precum Pepper, poate ''împărtăşi rolul 'inimii'', argumentând că ''inima este fundamentul religiei''.



Robotul nu a fost deocamdată închiriat pentru oficierea unei slujbe de înmormântare.AGERPRES