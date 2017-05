Mișcare surpriză din partea Apple: ce sfaturi primesc posesorii de iPhone

Apple s-a gândit să ofere o serie de sfaturi și trucuri pentru fotografia cu telefonul mobil și a lansat o serie de clipuri menite să-i ajute pe utilizatorii de iPhone să facă poza perfectă.

Internetul este plin de sfaturi și trucuri pentru fotografiatul cu smartphone-ul și este ușor de înțeles de ce. Având în vedere că telefoanele mobile au ajuns să înlocuiască camerele foto compacte și că producătorii încearcă, an de an, să se depășească atât pe ei cât și pe competitori la capitolul performanțe foto, fotografia cu telefonul are o importanță mai mare ca oricând.

Este pentru prima dată, totuși, când un producător se implică personal și oferă utilizatorilor sfaturi și trucuri privind fotografia cu smartphone-ul. Apple tocmai a lansat o serie de clipuri video în care explică, cu exemple concrete, cum poți face poze perfecte cu un iPhone. Sfaturile sunt destinate novicilor, nu profesioniștilor, dar cu siguranță vor fi utile unei mase mari de oameni.

Vezi aici clipurile cu trucurile și sfaturile pentru fotografia cu mobilul