Numărul sufletului: Ce spune numele tău despre tine

Numerologia derivă din stiinte oculte și esoterice între numere și obiecte fizice sau lucruri vii. Oamenii care cred în numerologie susțin că numerele guvernează o mare parte din ceea ce se întâmplă în relații, sănătate, finanțe și viața în general.

Atunci când vă decodificați propriul nume, este important să vă dați seama că în numerologie, fiecare literă dintr-un nume are un număr corespunzător.

Numerele derivate din numele persoanei și data nașterii pot fi folosite pentru a calcula o diagramă numerologică despre personalitate, relații și chiar viitorul.

Nu există nici o dovadă științifică că oricare dintre afirmațiile făcute de numerologiști este adevărată, dar acest lucru nu împiedică oamenii să creadă sau să fie interesați de perspectivele pe care le poate da numerologia. (PM)

