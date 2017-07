Un scoțian vrea să facă benzină din... whisky

Este bine ştiut faptul că alcoolul şi automobilele nu fac casă bună, dar nu şi atunci când alcoolul este consumat de ... maşină. A dovedit-o un om de ştiinţă scoţian care s-a urcat la volanul unui autoturism alimentat cu combustibil bio obţinut din reziduurile rămase după distilarea whisky-ului.



Carburantul respectiv a fost produs de compania Celtic Renewables din Edinburgh, care a pus la punct un proces de fabricare a unui biocombustibil produs din malţ - boabe de orz înmuiate în apă pentru a facilita procesul de fermentare în producţia de whisky - şi borhot, lichidul rămas după distilare, reziduuri care în mod obişnuit sunt aruncate.



Procesul, conceput iniţial în Marea Britanie la începutul secolului trecut pentru a produce acetonă pentru explozibilii folosiţi în Primul Război Mondial, a fost eliminat treptat în anii 1960 ca urmare a concurenţei din industria petrochimică.



Preşedintele Celtic Renewables, Martin Tangney, declara în 2015 că vizează reluarea acestui proces ''într-un context modern, care ne permite să folosim resturile din industria de whisky pentru a crea o sursă de combustibil care contribuie la un viitor cu emisii reduse de carbon, pe care toţi îl dorim".



Celtic Renewables a produs primele eşantioane de bio-butanol obţinut din reziduurile producţiei de whisky în februarie 2015, conform BBC. Săptămâna trecută, Martin Tangney, care este şi directorul Centrului de cercetare a combustibililor bio din cadrul Universităţii Napier din Edinburgh, i-a demonstrat eficienţa conducând în jurul parcului universitar o maşină închiriată alimentată cu acest carburant.



Faţă de alţi biocombustibili, butanolul are avantajul că poate fi amestecat cu benzină în proporţie de până la 15% fără a necesita modificări ale motorului. Tangney a spus că dorinţa de a gestiona eficient resursele l-a inspirat să dezvolte proiectul.



Cu ajutorul mai multor milioane de lire sterline sprijin de finanţare de la guvernul scoţian şi alţi investitori, compania intenţionează să deschidă o fabrică în 2018 care să producă 500.000 de litri pe an din acest combustibil, scrie Reuters.



Cu materia primă disponibilă în întreaga Scoţie, Tangney estimează că ar putea produce în cele din urmă 50 de milioane de litri de biocombustibil în fiecare an.AGERPRES