O nouă tehnologie permite transformarea aproape oricărei suprafeţe într-un touchpad

O echipă de cercetători de la Universitatea americană Carnegie Mellon (CMU) a demonstrat că poate transforma aproape orice suprafaţă într-un touchpad prin aplicarea unui strat dintr-o vopsea specială, conform unui material publicat pe site-ul universităţii.



Pereţi, mobilă, jucării, volane, chitare - aproape orice obiect poate căpăta capacităţi de touchpad specifice telefoanelor mobile şi tabletelor, cu ajutorul noii tehnologii denumite "Electrick".



"Trucul" cercetătorilor de la CMU constă în aplicarea unor straturi de vopsea conductoare electric pe diferite obiecte sau suprafeţe, sau realizarea unor obiecte direct din materiale conductoare. Prin ataşarea unor electrozi de materialele conductoare, cercetătorii au demonstrat că pot transforma diversele suprafeţe în touchpad-uri prin tehnica denumită "tomografie în câmp electric".



"Pentru prima oară am reuşit să transform aproape orice lucru într-un ecran tactil cu ajutorul unui spray cu vopsea", a declarat Chris Harrison, profesor asistent la Institutul pentru Interacţiunea Om - Computer (Human-Computer Interaction Institute - HCII).



Deocamdată, suprafeţele mari cu proprietăţi de ecran tactil sunt foarte costisitoare, iar transformarea în touchpad-uri a unor obiecte flexibile şi/sau cu suprafeţe neregulate nu s-a încercat decât în laboratoare cu rezultate neconcludente. Spre exemplu, unii cercetători apelau la sistemul de "computer vision" care este complet incapacitat dacă se blochează câmpul vizual al unei camere video asupra suprafeţei respective. De asemenea, omniprezenţa camerelor video pentru obţinerea efectului de touchpad nu este tocmai privită cu ochi buni de utilizatori care invocă pericolul pierderii intimităţii.



Prin intermediul produsului Electrick, aproape orice suprafaţă poate căpăta proprietăţi de touchpad. Yang Zhang, membru al echipei de cercetare de la HCII, a precizat că Electrick este accesibil pasionaţilor de tehnologie şi relativ uşor de obţinut, putând fi produs fie sub formă de spray de vopsea, poate fi obţinut în vid şi apoi turnat într-o formă sau matriţă sau poate fi obţinut la imprimante 3D.



Electrick transformă diferitele suprafeţe pe care este aplicat în ecrane tactile capacitive. Tehnologia capacitivă apelează la conductori electrici extrem de subţiri, care nu pot fi observaţi cu ochiul liber. Aceste fire sunt dispuse în două straturi separate cărora li se aplică un curent de joasă tensiune. Când este atins cu degetul (care este un conductor electric) câmpul electric se deformează, ceea ce provoacă o modificare a capacitanţei. Sistemul de operare al telefonului/tabletei converteşte apoi această modificare în coordonate care determină punctul de contact şi execuţia anumitor funcţii pentru respectivul punct de contact.



Zhang şi colegii săi au demonstrat că pot localiza unde şi când se produc aceste modificări în câmpul electric, apelând la tomografia în câmp electric - prin perechi de electrozi a fost trecut un curent electric şi apoi au monitorizat modificările de voltaj.



Deşi poate fi aplicat pe aproape orice suprafaţă, Electrick are dezavantajul unei precizii mai mici decât alte ecrane tactile. Dar chiar şi aşa, tehnologia Electrick poate detecta locul unde punem degetul cu o acurateţe de +/- 1 centimetru - suficientă pentru a folosi o astfel de interfaţă ca buton, cursor sau alt sistem de control. De asemenea, un alt dezavantaj este legat de faptul că nu poate fi acţionat decât cu un material conductor - degetul sau un stylus special - folosirea unui stylus din plastic, spre exemplu, neproducând efecte asupra acestei suprafeţe, la fel ca şi în cazul celorlalte ecrane tactile capacitive.



Această tehnologie a fost folosită demonstrativ pentru a transforma carcasa unui smartphone într-un "smartcase" interactiv, ce poate deschide anumite aplicaţii în funcţie de modul în care utilizatorul ţine telefonul în mână.

Sursa: www.agerpres.ro