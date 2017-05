Primul volum de poezii scrise în întregime de un program de Inteligenţă Artificială a fost publicat în China

Un volum de poezii scrise în întregime de un program de Inteligenţă Artificială al Microsoft a văzut lumina tiparului în China, informează miercuri People's Daily. Conform editorilor săi, aceasta este prima carte scrisă de o inteligenţă artificială din istoria omenirii.



Cartea este intitulată ''Sunshine Misses Windows'', iar autorul ei este Xiaoice (Microsoft Little Ice), care a scris peste 10.000 de poeme în 2.760 de ore. Dintre acestea au fost selectate 139 pentru volumul care a fost publicat la 19 mai de editura Cheers Publishing din Beijing. Cartea are 10 capitole, fiecare evidenţiind emoţii umane, cum ar fi singurătatea, anticiparea sau bucuria.



AI a studiat anterior toate poeziile moderne scrise de 519 poeţi începând aproximativ din 1920. Un scriitor uman ar avea nevoie de aproximativ 100 de ani pentru a face o asemenea pregătire şi studiu intens.



Din februarie, AI şi-a publicat poeziile pe mai multe forumuri online sub 27 de pseudonime. Puţini oameni au ghicit că versurile au fost scrise de un robot.



"De fiecare dată când vede o imagine, se inspiră şi creează poezii moderne. Procesul este în esenţă acelaşi ca şi pentru un poet real", a declarat Dong Huan, producătorul principal al cărţii. Dong a adăugat că această colecţie a păstrat toată formularea originală, inclusiv micile erori produse de Xiaoice, a relatat Yangtze Evening News.



"Este posibil să fie în urmă în anumite privinţe, la fel ca orice poet neexperimentat. Unele poezii pot chiar suna repetitiv. Noi vrem să prezentăm cititorilor noştri o lucrare realizată 100% de o Inteligenţă Artificială", a spus Dong.



Xiaoice scrie şi alege cuvintele într-un stil unic, a remarcat Li Di, unul dintre creatorii AI. El a adăugat că Xiaoice are un sistem complet de simţuri artificiale, de la cele vizuale la cele auditive. AI este un chat-bot (program informatic) dezvoltat de Microsoft. Acesta este disponibil acum pe 14 platforme de social media interne şi internaţionale cu peste 20 de milioane de utilizatori.



Shen Xiangyang, vicepreşedinte al Microsoft, a declarat că societatea a creat programul acum trei ani pe o bază informatică existentă. Acesta este motivul pentru care proiectul Xiaoice s-a îndreptat spre un nou sistem AI bazat pe EQ (inteligenţă emoţională), care i-a permis să depăşească aşteptările iniţiale. Oficialul Microsoft a subliniat că Xiaoice este creativ fără încetare, iar studiul său consistent asupra volumelor unor poeţi celebri este o resursă esenţială pentru propriile sale creaţii, potrivit Yangtze Evening News.



Între timp, mai mulţi poeţi au insistat asupra faptului că o maşină nu poate înlocui un om în acest domeniu, deoarece ea nu poate scrie cu "spiritul" necesar. Din contră, ei susţin că poezia AI este un produs care pune mecanic cuvintele într-o anumită ordine, lipsit de emoţie autentică.

Sursa: www.agerpres.ro