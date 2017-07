Review Moto Z2 Play: 2 paşi înainte, 1 pas mare înapoi

Moto Z2 Play este cel mai nou telefon cu structură modulară, gata să ofere flexibilitatea adecvată. Astfel, Moto Z2 Play are un corp mai subţire şi un display mai mare, de 5.5 inch, comparativ cu Moto G5 Plus. Oricum, Z2 Play a pierdut cea mai importantă caracteristică: bateria.

Design: Impresionant de subţire

Măsoară doar 0.23 inch grosime şi este unul dintre cele mai subţiri telefoane de pe piaţă. Spatele plat de aluminiu şi camera din spate ieşită în afară, descrie nivelul de tehnologie curent.

Sub ecran există un buton cu senzor pentru amprentă, împrumutat de la G5 Plus.

Display: AMOLED

Poate una dintre cele mai mari îmbunătăţiri este display-ul AMOLED. Display-ul de 5.5 inch este mai mare decât cel de la G5 Plus şi cu mult mai colorat.

Performanţă: mai aproape de buget decât decât gama medie

Cu un procesor Qualcomm Snapdragon 626, 3GB RAM şi o memorie de 32 GB şi posibilitatea de a extinde memoria cu un microSD, Z2 Play poate să îndeplinească cu uşurinţă toate cererile pe care le poţi avea de la un smartphone.

Camera: poate fi mai bună

Cu o cameră de 5 megapixeli în faţă şi una de 16 megapixeli în spate, Z2 Play are aceleaşi specificaţii pe hârtie ca G5 Plus, iar imaginile obţinute sunt similare. În schimb, comparative cu OnePlus 5, Z2 Play are o cameră substanţial inferioară.

Software: Android tipic cu puţină magie Moto

Z2 Play vine cu o variantă veritabilă de Android 7.1, iar asta înseamnă că ai acces la opţiuni precum Google Assistant şi un suport pentru mai multe ferestre.

Bateria: un pas înapoi

Bateria ultimului Moto Z Play a fost o revelaţie, cu o baterie care ţinea până la 13 ore şi 46 minute, utilizat continuu pe Internet. Moto Z2 Play rămâne în continuare un telefon cu o baterie impresionantă, însă Motorola a decis să pună o baterie mai mică, pentru a putea face telefonul mai subţire. Bateria rezistă cu patru ore mai puţin decât la ultimul Z Play.

Sursă: Tom’s Guide