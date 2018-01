2017, anul unor descoperiri stiintifice cu adevarat fantastice!

2017 a fost anul descoperirilor stiintifice: NASA a inceput sa foloseasca rachetele reutilizabile, medicii au inceput sa trateze cancerul cu ajutorul propriilor celule ale pacientilor, iar oamenii de stiinta au gasit ceea ce ei au numit continentul pierdut al Terrei.

1. Un nou continent la sud de Pacific

Zeelandia, pamantul pierdut, este situat in adancurile oceanului, intre Noua Zeelanda si Noua Caledonie. Cei 32 de cercetatori de diferite nationalitati care au facut aceasta descoperire au gasit fosile care sugereaza ca aici au trait noi forme de plante si de organisme. Unii sustin chiar ca Zeelandia ar trebui considerat drept alt continent al Terrei.

2. S-a creat ceea ce nimani nu a mai facut

Creaturile vii au doua tipuri de aminoacizi: A - T (adenina - timina) si G - C (guanina - citozina). Un alfabet de patru litere care constituie ADN-ul nostru, formand baza pentru toate informatiile genetice din lumea naturala. Dar oamenii de stiinta afirma ca inventat doi noua litere, un pereche non-naturala X - Y.

In noiembrie, ei au explicat cum aceste parti celulare sintetice pot functiona fara probleme alaturi de bazele naturale din ADN-ul E.coli. Floyid Romesburg, care a condus lucrarile de cercetare la Scripps Research Institute in California, a declarat ca noua inventie va ameliora modul in care tratam maladiile.

3. Cum s-au format aurul si platina in Univers

Aurul cu o valoare de 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000 de dolari s-a format cand doua stele foarte mici si compacte s-au ciocnic una de cealalta la 130 de milioane de ani lumina de Terra, sustin oamenii de stiinta. Coliziunea a produs, de asemnea, mari rezerve de argint si platina.

Decoperirea, facuta in octombrie de 4000 de specialisti, a fost posibila gratie observarii, in premiera, a doua stele cu neutroni care au intrat in coliziune.

4. Cancerul, atacat cu celule sanguine

Tratamentul, denumit terapia CAR T-cell, trateaza cancerul intr-o noua maniera, prin reconstruirea celulelor colectate de la pacient si care, odata reintroduse in organism, ataca puternic celulele canceroase. In august, autoritatile americane au aprobat preparatul Kymriah de la Novartis, un tratament care utilizeaza sistemul imunitar al corpului pentru a ataca leucemia acuta limfoblastica acuta la copii.

Novartis a anuntat ca un astfel de tratament costa 475.000 dolari de persoana. In octombrie, o noua forma de tratament CAR-T a fost aprobata pentru adulti ca remediu pentru cancerul de sange cunoscut drept limfomul non-Hodgkin agresiv.

5. Lansator spatial reutilizabil

In general, lansatoarele spatiale sunt cele mai costisitoare dintre elementele care permit trimiterea unor rachete in cosmos si care, de regula, sfarsesc pe fundul oceanelor dupa o singura utilizare. Dar Elon Musk, directorul companiei SpaceX, a mizeaza pe sistemele reutilizabile Falcon 9 si Falcon Heavy, care pot fi folosite de mai multe ori si cu costuri considerabile mai mici. Este vorba de o economisire de 18 milioane de dolari la fiecare lansare.

6. Un pas important in "teleportarea cuantica"

Oamenii de stiinta din China au teleportat proprietatile particulelor de lumina numite fotoni de pe Terra in spatia, o premiera absoluta. S-au folosit oglinzi si lasere. A fost un succes enorm pentru expertii in fizica cuantica, in opinia carora, descoperirea lor ar putea schimba complet modul in care noi transportam energie si informatii pretutindeni in lume.