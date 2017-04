A fost descoperită o nouă specie de păianjen, de dimensiunea unei farfurii

Twitter





Un păianjen cu o dimensiune de aproximativ 23 centimentri în diametru, descoperit de oamenii de ştiinţă în Baja California din nord-vestul Mexicului, a fost confirmat de oamenii de ştiinţă ca aparţinând unei noi specii, informează AFP.



Păianjenul numit "Califorctenus Cacachilensis", specie endemică în această peninsulă, a fost reperat pentru prima dată în peşterile din Las Cacachillas, a declarat Maria Luisa Jimenez, specialistă în cadrul Centrului de Cercetări Biologice din Nord-Est (CIBNOR). "Prima dată când l-am văzut, am fost foarte impresionată de dimensiunea sa", a declarat Jimenez marţi pentru sursa citată. "Niciodată pe parcursul carierei mele nu am mai întâlnit un păianjen atât de mare, aproape cât o farfurie".



Această specie a fost descoperită iniţial în 2013, în timpul unei expediţii obişnuite desfăşurată de oameni de ştiinţă de la Muzeul de Istorie Naturală din San Diego (theNAT) şi de cercetători mexicani, potrivit site-ului instituţiei. Pentru determinarea caracteristicilor şi legăturilor cu alte specii cunoscute, oamenii de ştiinţă au apelat la Jimenez şi la alţi experţi de la Universitatea Campinas din Brazilia. "Am capturat opt exemplare, le-am comparat (...) şi am ajuns la concluzia că este o specie nouă", a spus ea. Acest păianjen cu picioare de 10 centimetri şi un corp de dimensiuni mici, măsurând în total circa 23 de centimentri în diametru, este similar cu "păianjenul brazilian rătăcitor" şi face parte din familia tarantulelor prezente în această ţară. Ca şi acestea, are corpul aplatizat şi două cârlige mari, impunătoare. Capul şi picioarele sunt cafenii, iar abdomenul este galben, relatează Agerpres.



În ciuda aspectului intimidant, păianjenul nu este agresiv. "Cu excepţia încercării de capturare a sa", a adăugat Jimenez, care a dat asigurări că "veninul nu este letal pentru om". Acest păianjen este nocturn şi se deplasează rapid, astfel încât este dificil de observat.



Potrivit lui Jimenez, în lume trăiesc peste 45.000 de specii de păianjeni, printre care aproape 250 sunt endemice în Baja California.

Sursă foto: J.Pelican‏ - Twitter