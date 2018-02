Alo, Pamantul! De cate ori au incercat ALTII sa ne contacteze?

Se pare ca au existat trei astfel de tentative. In orice caz, asa sustin oamenii de stiinta. Iar o prima astfel de incercare s-ar fi consumat in 2015.

In urma cu trei ani, expertii au receptionat, cu ajutorul radiotelescopului Parkes, cateva mesaje stranii venite din partea unui obiect aflat la un miliard de ani lumina. Dar oamenii de stiinta nu au reusit sa identifice sursa aflata undeva in afara Sistemului solar. Poate ca, intr-adevar, acolo traiesc humanoizi care se straduiesc sa intre in contact cu alte civilizatii inteligente. Inca se mai lucreaza la descifrarea mesajelor.

Intre timp, cercetatorii germani au captat impulsuri similare, un fel de texte scurte, cu degajarea unei importante cantitati de energie. Ei au reusit sa stabileasca faptul ca resepctivele "comunicari" apartin unor corpuri ceresti, situate la distante egale de planeta noastra. Ceea ce ar putea sa insemne, in opinia specialistilor, ca extraterestrii se afla mult mai aproape de noi decat s-a crezut anterior.

Britanicii au obtinut, la randul lor, o comunicare dintr-o galaxie aflata la 20 de ani lumina. Sursa este o stea din constelatia Balanta si care, prin parametrii ei, seamana cu Pamantul. S-a stabilit, totodata, ca nu este vorba de un zgomot obiesnuit, pentru ca apar semnale periodice foarte clare.

La sfarsitul anilor 1970, oamenii de stiinta au trimis in spatiu o informatie care descrie Terra si pe locuitorii ei, folosit un cod dublu, insotit de instructiuni de utilizare. Trei ani mai tarziu, a venit, se pare, si raspunsul, dar care s-a dovedit imposibil de interpretat cu ajutorul aparaturii de atunci.

Recent, specialistii rusi au anuntat ca au reusit sa descifreze mesajul venit de foarte departe. In opinia lor, nu era vorba chiar de un raspuns, ci mai degraba rezultatul unui test de inteligenta la care ar fi fost supusi oamenii, concluzia fiind ca locuitorii Terrei sunt destul de inapoiati si nu merita efortul de a comunica.