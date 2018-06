Apocalipsa climatica va izbucni din Marea Barents

In ultimul deceniu, regiunea arctica a Rusiei s-a incalzit considerabil, afisand o crestere anormala a temperaturii medii. In mod special se evidenteaza zona de nord a Marii Barents, unde sunt consemnate cele mai alarmante schimbari climatice.

Ecosistemul partii de nord a acestei mari depinde de stratul de gheata. In cazul unui ciclu climatic normal, acesta se topeste, furnizand marii apa proaspata care iarna se transforma din nou in invelis de gheata. Dar apele reci se retrag spre nord, iar curentii atlantici calzi avanseaza cu perseverenta.

Analizand datele analizelor hidrografice din 1970 pana in 2016, oamenii de stiinta norvegieni au ajuns la concluzia ca volumul de apa proaspata rezultata din topirea gheturilor vesnice scade constant. Intr-un raport publicat in revista Nature Climate Change, cercetatorii arata ca temperatura oceanului si nivelul mediu de salinitate au sporit incepand cu anii 2000.

In aceste conditii, in Arctica a aparut o asa numita "pata fierbinte", ceea ce inseamna ca in regiunile nordice ale Marii Barents, clima arctica s-ar putea incalzi. Va fi inceputul unei adevarate catastrofe climatice, care ameninta nu doar Rusia, ci intreaga planeta. Intr-o prima faza insa se va modifica ecosistemul Marii Barents, inclusiv toate formele de viata care traiesc aici, au avertizat oamenii de stiinta.