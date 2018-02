Avertismentul expertilor NASA: Vine potopul global!

Populatia lumii trebuie sa se pregateasca pentru un potop global, avertizeaza oamenii de stiinta. Climatologii de la University of Colorado din Boulder si colegii lor de la NASA au stabilit ca pana la sfarsitul acestui s...

Se pare ca au existat trei astfel de tentative. In orice caz, asa sustin oamenii de stiinta. Iar o prima astfel de incercare s-ar fi consumat in 2015. In urma cu trei ani, expertii au receptionat, cu...