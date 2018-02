Care sunt principalele atuuri ale pesimistilor!

Oamenii de stiinta britanici au stabilit ca asa numitul "pesimism defensiv" este un excelent ajutor al omului pe drumul acestuia spre realizarea obiectivelor propuse, dar si pentru o atitudine mai atenta fata de starea de sanatate.Rezultatele studiului pot fi gasite in paginile revistei Conversation.

Cercetatorii si-au concentrat atentia asupra diversitatii pesimismului. Strategia de aparare, strategia defensiva il ajuta pe om sa-si invinga singur nelinistile, emotiile, fricile. In opinia specialistilor, teama de penibil, de a nu se face de ras, ii determina pe pesimisti sa analizeze mai temeinic fiecare pas.

Spre exemplu, daca un pesimist se pregateste de intalnire, el va rostogoli in minte cele mai nefericite scenarii. Prin urmare, in majoritatea cazurilor, el va reusi sa le evite. Va construi in minte un plan de actiune, cu ajutorul caruia se va asigura ca esecul nu se va intampla.

Oamenii de stiinta si-au demonstrat teoria in cadrul unui experiment, unde voluntarii au fost invitati sa joace puzzle. Cei nervosi si in toane proaste au rezolvat mai usor enigmele de pe tabla comparativ cu persoanele aflate intr-o stare de spirit pozitiva.