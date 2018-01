Ce s-ar intampla pe Terra daca toti am deveni .... canibali!

Este intrebarea pe care si-au pus-o si au raspuns cercetatorii britanici, potrivit carora, daca alimentele ar disparea de pe fata Pamantului, iar toti locuitorii lui ar deveni canibali, omenirea s-ar stinge in aproximativ trei ani. Un articol a fost publicat de autorii studiului in revista Journal of Physics Special Topics.

"Populatia lumii a atins, astazi, 7,6 miliarde de oameni si ne-am intrebat ce se va intampla daca nu s-ar mai gasi hrana pe suprafata Terrei si va izbucni o criza globala. Am calculat cat vor rezista oamenii daca vor manca doar carnea semenilor lor", scriu Holly Graham si colegii ei de la Universitatea Lester.

In ultimii ani, oamenii de stiinta au gasit numeroase dovezi care arata ca primii locuitori ai Europei ar fi fost canibali. Totusi, chestiunea ramane deschisa, pentru ca numerosi sunt cercetatorii care considera ca respectivele descoperiri, in special oase cu diferite leziuni, ar putea fi rezultatul unor ritualuri de inmormantare.

Recent, cunoscutul paleontolog Johannes Krause a descoperind, intr-o pestera din Spania, primele dovezi clare ale canibalismului printre oamenii de Neandertal, gasind un munte de oase umane cu semne "de prelucrare culinara". Potrivit calculelor biologilor, canibalismul nu este avantajos din punct de vedere energetic, carnea umana continand putine calorii. Analizand lucrurile din aceasta perspectiva, triburile de canibali ar fi trebuit sa dispara, nimicite de consumatori de carne animala.

Folosind aceste date, Graham si colegii ei au incercat sa afla cate zile va supravietui omenirea, daca intreaga populatie a planetei s-ar hrani cu carnea altor oameni. Corpul unui om contine, conform datelor cercetatorilor britanici, aproape 125.000 de kiloCalorii, suficient pentru a asigura cu energie alte 50 de persoane pe durata unei zile. Prin urmare, in prima zi dupa izbucnirea "crimei alimentare totale", va disparea 1/50 din omerni, in a doua zi 1/50 din supravietuitori, si asa mai departe.

Daca nu vor fi gasite alte surse de hrana, in 1149 de zile, adica aproximativ trei ani, pe Pamant va ramane un singur om. Asta daca, intre timp, oamenii canibali nu se vor imbolnavi de tot felul de afectiuni generate de un astfel regim alimentar.