Concluzia astronomilor: Asa ceva nu s-a mai intamplat niciodata!

Studiind evenimentele spatiale cunoscute sub denumirea de PS1-10adi, astronomii britanici au descoperit, se pare, un nou tip de explozie cosmica. Un articol pe aceasta tema a fost publicat in revista Nature Astronomy.

Primul semnal a fost inregistrat in 2010. De atunci, folosindu-se de telescoapele din Insulele Canare si Hawai, oamenii de stiinta au observat evolutia lenta a acestui eveniment - explozia care a avut loc intr-o galaxie indepartata in urma cu 2,4 miliarde de ani. Fenomen botezat PS1-10adi.

Aceasta explozie cosmica nu seamana cu nici unul dintre evenimentele similare descoperite pana acum. Ea a avut o energie uriasa, enorma. Oamenii de stiinta precizeaza, de altfel, ca este cea mai puternica explozie de acest sens semnalata de-a lungul istoriei observatiilor astronomice.

In opinia expertilor poate fi vorba, pe de o parte, de explozia unei stele cu o masa de cateva sute de ori mai mare decat masa Soarelui sau, pe de alta parte, de o stea mai "usoara", care a explodat sub influenta gravitatiei unei gauri negre supermasive. "Un lucru este cert, si anume ca, prin toate caracteristicile ei, aceasta explozie reprezinta un eveniment de tip cu totul nou. In alecelasi timp, daca a fost explozia unei supernove, asa ceva nu s-a mai vazut pana acum", au concluzionat autorii studiului.