Explicatii stiintifice pentru aparitia fantomelor!

Un numar consecvent de persoane declara ca au fost martore ale unui fenomen paranormal. Multi cred in spiritele mortilor, cu manifestatii care pot merge de la o prezenta resimtita, la o activitate supranaturala, obiecte in miscare. Unele dintre aceste aparitii stranii au explicatii dintre cele mai simple, altele nu si-au gasit raspuns.

Potrivit diferitelor studii, factori care tin de mediul inconjurator, de mediul ambiant, precum campuri electromagnetice si infrasunete pot influenta de o maniera critica martorii respectivelor "fenomene".

Potrivit cercetatorului canadian Michael Persinger, specialist in neurologie, aplicarea unor campuri electromagnetice variabile la lobii temporari ai creierului poate antrena diferite tulburari, inclusiv perceptia unei prezente sau o senzatie de atingere de catre altcineva.

La fel in cazul infrasunetelor, frecventele radio care nu sunt percepute de urechea umana, pot explica, in egala masura, asemenea fenomene. Mai multe studii au stabilit legatura intre infrasunete si o serie de senzatii stranii (frisoane pe coloana vertebrala, nervozitate, frica, durere).

Factorul psihologic reprezinta, la randul lui, alta explicatie pentru aparitia fantomelor. Informatia despre locuri bantuite, convingerea in existentei duhurilor devin sugestii care, in sub imperiul emotiilor, transforma orice umbra, orice denivelare sau orice fluturare de perdea in aparitii misterioase.

Un experiment realizat in acest sens a aratat ca, un grup de persoane invitat la un spectacol sustinut intr-o cladire despre care s-a spus ca este bantuita, a trait mult mai intens fiecare moment al piesei decat alt grup care a aflat ca imobilul este in revonare.