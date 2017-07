Încălzirea globală ar putea ţine la sol o treime din avioane. Cum afectează canicula avioanele

Valurile frecvente de caniculă şi creşterea temperaturilor ca urmare a încălzirii globale ar putea ţine la sol până la o treime din avioanele din întreaga lume în următoarele decenii, iar unele aeroporturi, precum cele din New York şi Dubai, vor fi cele mai afectate, susţine un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Columbia, informează Reuters şi AFP.



Aşa cum arată anularea mai multor zeci de zboruri cu plecare de pe aeroportul din Phoenix, în perioada unui val de căldură care a lovit luna trecută statul Arizona, avioanele au probleme la decolare când temperatura creşte. Prin încălzire, aerul pierde din densitate, iar într-un aer mai puţin dens aripile avioanelor pierd din portanţă, concluzionează studiul realizat de doctorandul Ethan Coffel şi specialistul în climă Radley Horton.



Singura soluţie, dacă nu se doreşte anularea zborului, este uşurarea greutăţii avionului prin reducerea cantităţii de carburant, a mărfii sau a numărului de pasageri.



"Până acum, majoritatea studiilor s-a concentrat pe impactul aviaţiei asupra climei şi nu invers", subliniază Radley Horton.



Acest studiu scoate în evidenţă riscurile neaşteptate ale schimbărilor climatice asupra aviaţiei şi potenţialele efecte economice.



Cercetării susţin că, la nivel mondial, temperaturile medii ar urma să urce cu 5,5 grade Fahrenheit (3 grade Celsius) până în anul 2011. Însă, cel mai mare pericol pentru industria transportului aerian îl reprezintă valurile de căldură. Temperaturile maxime în zona aeroporturilor ar putea creşte cu 7 până la 14 grade Fahrenheit (4 până la 8 grade Celsius) până în 2080, ceea ce va impune întârzierea sau chiar anularea unor zboruri.



Autorii studiului susţin că în cea mai caldă perioadă a zilei, între 10% şi 30% din avioanele complet ocupate vor fi nevoite să renunţe la o parte din încărcătură pentru a putea efectua zborul. De exemplu, un avion cu 160 de locuri complet ocupat ar putea fi nevoit să debarce 13 pasageri pentru a putea decola în siguranţă, arată studiul citat.



După evaluarea a 19 mari aeroporturi din întreaga lume, autorii studiului au ajuns la concluzia că cele mai afectate vor fi LaGuardia, din New York, din cauza pistelor mai scurte, şi Dubai International Airport din Emiratele Arabe Unite, din cauza căldurii sufocante. În schimb, aeroporturile din regiuni mai temperate sau care au piste suficient de lungi, precum Heathrow, Londra, JFK din New York sau Charles de Gaulle din Paris, ar urma să fie mai puţin afectate. AGERPRES