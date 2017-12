INCREDIBIL: Locuitorii altor planete stiu ca Pamantul exista!

Un grup de astronomi din Germania si Marea Britanie au intocmit o lista cu noua planete, ai carui eventuali locuitori ar putea gasi drumul spre Terra, spre viata inteligenta gazduita de planeta albastra, se arata intr-un articol aparut in revista MNRAS.

Problema nu este noua, pentru ca inca din anii 1960 astronomul american Frank Drake a elaborat celebra lui formula cu ajutorul careia poate fi calculat numarul de galaxii care ar putea gazdui viata extraterestra. Respectiva formula a demonstrat ca numarul civilizatiilor extraterestre ar trebui sa fie destul de mare, chiar daca, pana in prezent, oamenii de stiinta nu au gasit nici o dovada in acest sens.

Cu toate acestea, cercetatorii germani si britanici au decis sa abordeze aceasta chestiuni dintr-un unghi diferit. Astfel, Robert Wells, de la Universitatea Queen's din Belfast, si colegii lui au incercat sa analizeze pana la ce punct planeta noastra si semnele vietii sunt vizibile pentru eventualii locuitori ai altor galaxii.

Calculele lor arata ca posibilitatile de a vedea Terra sau orice alta planeta din sistemul nostru solar sunt derizorii. Doar 2,5%. "Cu cat planeta este mai mare, cu atat ea preia mai multa lumina de la steaua in jurul careia graviteaza. Pe de alta parte, vizibilitatea planetelor este influentata de pozitia lor fata de Soare. Ca atare, chiar daca suna paradoxal, potentialii extraterestri ar putea vedea mai des Terra si pe vecinii lor decat planetele gigant", a spus Wells.

Ducandu-si ideea pana la capat, expertul a adaugat ca Pamantul nu poate fi vazut decat de un numar destul de limitat de eventuale civilizatii extraterestre, care ar putea locui pe cateva exoplanete, cu conditia ca ele sa dispune de un telscop spatial precum Hubble sau Kepler.

Printre aceste exoplanete figureaza, potrivit oamenilor de stiinta, HAT-P-11, un gigant format din gaze naturale situat in constelatia Lebedei, "Jupiter cald" WASP-68 din Capricorn, patru planete din sistemul WASP-47 din constelatia Varsator, planeta in formare LkCa 15b, etc. Potrivit cercetatorilor, toate aceste planete nu sunt in masura sa mentina viata.