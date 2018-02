Lingvistii au descoperit o limba necunoscuta!

Locuitorii unui sat din norul Peninsulei Malaezia comunica intre ti intr-o limba necunoscuta pana acum din familia lingvistica austroastiatica si un nu se regases expresii analog pentru verbele "a cumpara" si "a vinde", afirma oamenii de stiinta suedezi intr-un articol publicat in revista Linguistic Typology.

"O limba care nu este insa vorbita de reprezentantii unui trib misterios de vanatori-cautatori, pierdut in adancurile junglei. Ea este folosita de locuitorii unui stat vizitat de nenumarate ori de antropologii care nu au descoperit insa principala caracteristica a acestor oameni, sesizata de noi, lingvistii", a subliniat Niclas Burenhult, de la Unversitatea Lund.

Potrivit ultimelor estimari, pe Pamant se inregistreaza, in momentul de fata, intre 6.000 si 7.000 de limbi, mijloc de comunicare pentru popoarele din toate colturile lumii. Numai 6% dintre ele sunt insa larg raspandite, adica folosite de mai mult de un milion de oameni. Alte 10% revin unui procent de 40% din populatia planetei albastre.

"Cam am inceput sa vorbim cu locuitorii acelui sat in limba locului, am inteles ca cei mai multi dintre ei foloseau cu totul alta vorbire. Era vorba de cuvinte, structuri gramaticale si fonetice necunoscute. O serie de cuvinte semanau cu expresii in alte dialecte, folosite insa in locuri indepartate din Peninsula", a explicat Janne Yager, una dintre colegele lui Niclas.