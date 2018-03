NASA a invitat publicul să "participe" pentru prima dată la o misiune către Soare

NASA (U.S. National Aeronautics and Space Administration) a invitat miercuri oamenii din lumea întreagă să "participe" la o nouă misiune solară de pe agenda sa, Parker Solar Probe, prin expedierea numelor lor pe adresa agenţiei americane, informează Xinhua.



Un microcip care va conţine toate numele primite până la data de 27 aprilie 2018 va fi instalat la bordul sondei solare, "iar numele voastre vor pleca în această călătorie spaţială", se afirmă într-un comunicat dat publicităţii de NASA.



Sonda americană va fi lansată în vara acestui an şi va efectua o incursiune în atmosfera solară până la o distanţă de 6,4 milioane de kilometri faţă de suprafaţa astrului, cu scopul de a studia modul în care Soarele influenţează spaţiul şi planetele.



Vehiculul spaţial, ce are dimensiunea unui automobil, se va apropia de Soare cu o viteză de aproximativ 690.000 de kilometri pe oră în momentul în care se va afla în cel mai apropiat punct în raport cu astrul.



Sonda americană va fi echipată cu un scut termic fabricat dintr-un compus pe bază de carbon cu grosimea de 11,4 centimetri, care este capabil să reziste până la temperaturi de aproape 1.370 de grade Celsius.



Oamenii de ştiinţă speră că această misiune îi va ajuta să studieze mai bine câmpul magnetic, plasma şi particulele încărcate cu energie emanate de Soare şi să capteze imagini ale vânturilor solare cu ajutorul instrumente montate în interiorul sondei.



"Acest vehicul spaţial incredibil de revoluţionar ne va dezvălui atât de multe lucruri despre steaua noastră şi despre modul în care ea funcţionează, relevând aspecte pe care nu am putut deocamdată să le înţelegem", a declarat coordonatorul proiectului, Nicola Fox, citat în comunicatul publicat de NASA.AGERPRES