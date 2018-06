NASA şi-a prezentat planul de acţiune în cazul în care Pământul va fi ameninţat de un asteroid

Biroul pentru Ştiinţă şi Tehnologie de la Casa Albă a dat recent publicităţii un nou raport de 18 pagini în care sunt descrise măsurile pe care NASA le va lua în următorii 10 ani în cazul în care Pământul va fi ameninţat de un asteroid, atât pentru a preîntâmpina o eventuală coliziune cât şi pentru a pregăti SUA şi întreaga planetă pentru consecinţele unui eventual impact inevitabil, informează SPACE.com.



Oficiali din cadrul NASA, FEMA (Agenţia Federală pentru Situaţii de Urgenţă) şi de la Casa Albă au discutat miercuri despre strategiile de acţiune în cazul unei ameninţări cosmice pentru planetă în cadrul unei teleconferinţe publice.



"Impactul cu un asteroid reprezintă unul dintre scenariile pentru care trebuie să fim pregătiţi", a declarat Leviticus Lewis, şeful Departamentului pentru Coordonare Naţională din cadrul FEMA, adăugând că un astfel de eveniment catastrofic "are o probabilitate mică de producere, dar consecinţele sale ar fi uriaşe", motiv pentru care "este necesar să fim pregătiţi".



"Acest plan de acţiune îşi propune nu doar să îmbunătăţească capacitatea de descoperire timpurie a asteroizilor potenţial periculoşi pentru planeta noastră, dar şi să identifice care sunt riscurile producerii unui astfel de impact în viitor şi efectele potenţiale pe care ar putea să le aibă", a explicat şi Lindley Johnson, ofiţerul NASA pentru apărarea planetei.



El a adăugat că acest plan va ajuta NASA "să-şi intensifice eforturile pentru a-şi demonstra tehnicile de deviere a asteroizilor".



Protejarea Pământului de impactul cu asteroizi periculoşi este o responsabilitate ce nu le va reveni astronauţilor, conform NASA. "De obicei aşa sunt prezentate astfel de situaţii în filme - şi contribuie la calitatea producţiilor, însă noi nu am constatat în studiile noastre nicio circumstanţă în care am avea nevoie de ajutorul astronauţilor", a subliniat Lindley Johnson, adăugând că tehnicile de deviere de pe traiectoria incidentă a eventualilor asteroizi vor fi puse în aplicare cu ajutorul unor navete robotice.



Noul plan de acţiune al NASA cuprinde cinci obiective majore. În primul rând, NASA trebuie să-şi sporească şi îmbunătăţească toate mijloacele necesare pentru identificarea asteroizilor potenţial periculoşi, catalogarea lor şi urmărirea traiectoriilor acestora prin spaţiu.



Al doilea obiectiv ce apare în document se referă la îmbunătăţirea "modelării, a capacităţii de predicţie şi a integrării informaţiilor" între agenţiile federale americane cu competenţe în acest domeniu, pentru a determina probabilitatea unui impact şi de a determina cu exactitate când şi unde s-ar putea produce un astfel de eveniment. Echipele de intervenţie în caz de dezastru, aşa cum sunt cele FEMA, vor folosi aceste informaţii pentru a determina care sunt cele mai bune măsuri ce pot fi luate, atât pentru a ne pregăti de un impact cu un asteroid, cât şi pentru a ne confrunta cu consecinţele unui astfel de impact.



În cadrul celui de-al treilea obiectiv cuprins în planul de acţiune, NASA este chemată să vină cu noi modalităţi practice de deviere a traiectoriei unui asteroid potenţial periculos. Acest lucru implică dezvoltarea de noi tehnologii care să permită executarea unor misiuni spaţiale de "recunoaştere şi reacţie rapidă", în care o navă spaţială să poată fi lansată spre un asteroid periculos pentru a-i modifica traiectoria. NASA intenţiona să încerce modificarea traiectoriei unui asteroid în cadrul misiunii Asteroid Redirect Mission (ARM), prevăzută pentru anul 2021, însă administraţia Trump a renunţat la această misiune în 2017.



Tot aici intră şi misiunea Double Asteroid Redirection Test (DART), misiune ce ar trebui să fie lansată tot în 2021 spre perechea de asteroizi Didymos, unde va ajunge în 2022 pentru a testa dacă este posibilă devierea lor printr-un impact cinetic.



Cel de-al patrulea obiectiv se referă la creşterea cooperării internaţionale, sub conducerea SUA, pentru a pregăti mai bine întreaga planetă de eventualitatea impactului cu un asteroid. "Acest gen de cooperare este foarte importantă", susţine Aaron Miles, consilier din cadrul Biroului de la Casa Albă pentru Ştiinţă şi Tehnologie. "Este un pericol global pe care trebuie să-l înfruntăm cu toţii, iar cea mai bună modalitate în care putem face acest lucru este prin cooperare", a adăugat el.



În acest scop, Departamentul pentru Apărare Planetară al NASA cooperează cu Comitetul ONU pentru Utilizarea Paşnică a Spaţiului Extraterestru pentru a stabili "care ar trebui să fie răspunsul internaţional la pericolul reprezentat de un asteroid", incluzând aici comunicarea la nivel internaţional a observaţiilor şi informaţiilor existente despre asteroizi potenţial periculoşi.



Cel de-al cincilea, şi ultimul obiectiv formulat în acest plan de acţiune, solicită guvernului american să vină cu o strategie care să se aplice în cazul în care un asteroid masiv ar ameninţa Terra. NASA şi FEMA colaborează în elaborarea procedurilor de urgenţă în caz de impact cu asteroizi încă din 2010, iar noul raport le solicită celor două agenţii să-şi întărească colaborarea şi să testeze diferite proceduri de urgenţă şi protocoale de acţiune.



Rolul FEMA în cazul unei astfel de urgenţe implică anunţarea şi evacuarea populaţiei din zona de impact.



Astronomii au identificat deja peste 8.000 de asteroizi în apropierea relativă a Pământului, obiecte cu diametrul de cel puţin 140 de metri, suficient de mari pentru a şterge de pe faţa Pământului un întreg stat american. Aceşti asteroizi relativ mari reprezintă însă doar aproximativ o treime din totalul bolovanilor cosmici din vecinătatea planetei.



Chiar şi impactul cu asteroizi mai mici va produce însă pagube însemnate, aşa cum s-a întâmplat cu meteorul cu diametrul de 19 metri ce a explodat în 2013 deasupra oraşului siberian Chelyabinsk. Nu mai puţin de 1.200 de persoane au fost rănite de cioburile de la geamurile sparte de suflul exploziei.



"NASA şi partenerii săi au identificat peste 95% dintre toţi asteroizii suficient de mari pentru a provoca o catastrofă globală şi niciunul dintre aceştia nu reprezintă un pericol în următorii 100 de ani (...) Procedurile eficiente de răspuns în situaţii de urgenţă pot salva vieţi şi, spre deosebire de majoritatea dezastrelor naturale, impacturile cu asteroizi sunt previzibile", a mai susţinut Aaron Miles în cadrul teleconferinţei.AGERPRES