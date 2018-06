NASA vrea să apeleze la companii private pentru a administra Staţia Spaţială Internaţională

NASA a demarat discuţii cu mai multe companii private pentru a administra activităţile zilnice de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) în anii următori, a dezvăluit Jim Bridenstine, administratorul agenţiei spaţiale americane, informează AFP marţi.



"Ne aflăm acum într-un stadiu în care există oameni din afara NASA care pot să asigure gestionarea comercială a Staţiei Spaţiale Internaţionale", a declarat oficialul american pentru cotidianul The Washington Post. Jim Bridenstine a preluat conducerea NASA pe 23 aprilie 2018.



"Am avut discuţii cu numeroase companii majore, care ar fi dispuse să se implice prin intermediul unui consorţiu", a adăugat el, fără să precizeze însă numele acelor firme.



Casa Albă a anunţat la începutul acestui an că intenţionează să oprească până în 2025 finanţarea directă a ISS, un avanpost orbital construit în strânsă colaborare cu Rusia, 12 ţări europene, Marea Britanie, Japonia şi Canada.



Statele Unite investesc între 3 miliarde şi 4 miliarde de dolari pe an în funcţionarea ISS, al cărei cost de asamblare a fost de 100 de miliarde de dolari şi care este locuită permanent de echipaje de astronauţi începând din anul 2000.AGERPRES