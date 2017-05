O cremă ar putea opri atât albirea, cât şi căderea părului, graţie cercetărilor cancerului

Cercetătorii care explorau cum iau naştere tumorile cancerigene au descoperit, accidental, celule care ajută creşterea părului şi îi dă culoare. Oamenii de ştiinţă sunt britanici şi fac parte din Centrul Medical Southwestern al Universităţii Texas.

Au făcut un experiment, iar când au eliminat celulele din şoareci, aceştia au chelit. Când au eliminat încă o genă din celule, şoarecele a albit.

Profesorul doctor asociat, Lu Le, din cadrul acestei instituţii, a declarat: „Cu toate că acest proiect a avut la bază efortul de a înţelege cum anumite tipuri de tumori se formează, am ajuns în punctul în care am aflat de ce părul devine gri şi identitatea celulei care permite părului să crească”, scrie The Sun.

„Cu aceste cunoştinţe, sperăm ca în viitor să creăm un compus sau să transmitem în mod sigur genele necesare foliculilor de păr pentru a corecta aceste probleme cosmetice”, a mai spus acesta.

Descoperirea poate duce la crearea unor tratamente care să combată problemele cu care se confruntă bărbaţii cel mai adesea.

