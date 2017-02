O genă care ar putea combate obezitatea, descoperită la un vierme (studiu)

Cercetătorii australieni şi danezi au descoperit la un vierme o genă responsabilă de saţietate, care ar putea ajuta în lupta împotriva obezităţii, relatează AFP.



Această genă denumită "ETS-5" controlează semnalele trimise din creier spre intestin şi declanşează senzaţia de saţietate şi nevoia de a dormi sau de a face exerciţii după masă, susţin specialiştii, a căror cercetare a apărut luni în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).



În condiţiile în care există o genă similară la oameni, această descoperire deschide calea spre dezvoltarea unei molecule care ar putea ajuta la controlarea excesului de greutate prin reducerea apetitului şi activarea dorinţei de a face mai multe exerciţii, subliniază Roger Pocock, profesor asistent la Universitatea Monash din Australia.



Atunci când intestinele au înmagazinat suficientă grăsime, creierul primeşte un mesaj îndicându-i viermelui să se oprească din mişcat şi declanşează o fază de somnolenţă, explică cercetătorul.



"Caenorhabditis elegans ", un vierme rotund şi transparent, de aproximativ un milimetru, este folosit adesea de cercetători în experimente pentru simplitatea creierului său, care conţine doar 302 neuroni şi 8.000 de sinapse. Prin comparaţie, un om are 100 miliarde de neuroni şi 160.000 de kilometri de conexiuni cerebrale.



Acest vierme are în comun cu omul până la 80% din gene şi aproximativ jumătate din genele sale cunoscute sunt implicate în boli umane, a precizat profesorul Pocock.



Cercetătorii au descoperit rolul genei ETS-5 prin analiza neuronilor acestor viermi şi controlând răspunsul lor la ingestia de alimente. Specialiştii au aflat că, la fel ca la mamifere, consumul de alimente bogate în grăsimi şi în zahăr, stimulează apetitul, ceea ce conduce la obezitate.

AGERPRES