VIDEO - Premieră mondială la Brașov, motor printat 3D

Valentin Stamate, cercetător la Universitatea "Transilvania" din Braşov, a inventat primul motor termic în doi timpi, cu componente realizate prin printare 3D, din pulberi metalice.



Cercetătorul braşovean a declarat luni, într-o conferinţă de presă la Institutul de Cercetare al Universităţii "Transilvania", unde a făcut prezentarea invenţiei, că prototipul este primul de acest gen din lume, realizat prin printare 3D. Motorul este unul de avion, de 10 cm cubi, cu 10.000 de rotaţii pe minut.



"Este vorba de primul motor termic în doi timpi realizat cu componente printate 3D, din pulberi metalice, pe imprimante special făcute în acest sens. Avem printate blocul motor, chiulasa şi pistonul care sunt printate din pulbere de aluminiu pe o imprimantă SLM. Tot pe acest tip de imprimantă au fost printate arborele interior şi distribuitorul carburatorului. Pe o imprimantă asemănătoare, de data aceasta de tip SLS au fost printate toba de eşapament, capacul de închidere al blocului motor, carburatorul, cămaşa cilindrului şi biela. Este un motor de avion şi ajunge la o turaţie de 10.000 de rotaţii pe minut. Funcţionează cu o bujie incandescentă, iar combustibilul folosit este metanol amestecat cu ulei", a declarat cercetătorul Valentin Stamate.



Singurele componente care nu au fost realizate prin printare sunt elicea (care este din lemn), conul de antrenare cu sistemul prindere, rulmenţii de susţinere, şuruburile, piuliţele şi bujia.



Pentru realizarea lui s-au cheltuit în jur de 20.000 de euro, sumă alocată de Universitatea "Transilvania", iar cercetarea şi realizarea motorului a durat doi ani. Realizarea acestui motor este extrem de utilă pentru că pe viitor se va putea renunţa la fabricarea matriţelor pentru care costurile de producţie sunt foarte mari şi se va realiza prototipul în sine prin tehnologia de printare 3D, iar apoi se poate trece la producţia în serie a produsului.



"Ideea pentru realizarea acestui motor mi-a venit, în primul rând ţinând cont că în cadrul Facultăţii de Inginerie Tehnologică avem şi o secţie de aerospaţiale. Sunt pasionat şi de motoarele de maşini şi toate aceste lucruri s-au combinat cu faptul că Institutul de Cercetare al Universităţii "Transilvania" este dotat cu aceste imprimante 3D. Într-o excursie în Germania mi-am achiziţionat şi eu o imprimantă proprie şi atunci am trecut la realizarea unor produse", a mai precizat sursa citată.



Rectorul Universităţii "Transilvania", prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan, a afirmat că a văzut realizările cercetătorului Valentin Stamate din perioada în care a fost post-doctorand în Universitatea "Transilvania" şi după ce i-au fost prezentat intenţiile cercetătorului, s-a căzut de acord să se concentreze pe realizarea motorului.



"După ce mi-au fost prezentate intenţiile dânsului, dar şi o serie de proiecte pe care le avea în plan, am căzut de acord împreună să se concentreze pe acest motor şi iată că după doi ani a venit cu acest produs de care ne bucurăm că este realizat la universitatea noastră şi este în premieră la nivel internaţional. Începând de azi este disponibil pe youtube, iar cei care ar dori să copieze o asemenea realizare ar trebui să discute cu domnul Stamate şi rămâne la latitudinea dânsului să împărtăşească celor interesaţi, dacă doreşte sau nu. Colegii din Universitatea "Transilvania" au fost implicaţi în diverse proiecte care au constituit premiere la nivel naţional, fie că vorbim de diverse metodologii sau diverse produse, ne bucurăm că azi vorbim de o premieră la nivel internaţional", a punctat rectorul Universităţii "Transilvania".



Sursa citată a adăugat că Universitatea "Transilvania" va investi în continuare în asemenea proiecte, având în vedere că Institutul de Cercetare al universităţii are echipamentele şi resursa umană necesare pentru astfel de proiecte. În prezent, în Universitatea "Transilvania" se mai derulează un proiect european finanţat de Comisia Europeană cu aplicaţii în domeniul medical, iar la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria materialelor se lucrează la diverse prototipuri comandate de mediul economic, tot prin utilizarea procedeului de printare 3D.



"În ultimii cinci ani, respectiv din 2012 până în 2016, valoarea contractelor de cercetare şi asistenţă tehnică ale Universităţii "Transilvania" s-a dublat de la 1,3 milioane de euro la peste 2,8 milioane de euro în 2016. În prezent sunt în lucru peste 60 de contracte cu mediul economic, cu companii din SUA, Olanda, dar deocamdată mă opresc aici", a concluzionat rectorul.



Valentin Stamate lucrează de patru ani pe postul de cercetător la Universitatea "Transilvania", la Departamentul de Ingineria fabricaţiei, din cadrul Facultăţii de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial. În urmă cu doi ani a renunţat la activitatea didactică şi s-a dedicat exclusiv activităţii de cercetare. AGERPRES