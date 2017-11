Primul robot din China care poate practica medicina

Inteligenta artificiala Xiaoyi a devenit primul robot din istoria Chinei care a dat cu succes examenul de stat pentru obtinerea dretului de a practica medicina. Potrivit televiziunii centrale CCTV, pentru a raspunde la toate intrebarile, robotul a avut nevoie de numai 60 de minute, fata de cele 10 ore pregazute in regulamentul de desfasurare a testului.

Xiaoyi a cumulat 456 de puncte din 600 posibile, mult peste baremul necesar de 96 de puncte. Aptitudinile profesionale ale robotului au fost examinate intr-o sala speciala in prezenta a 10 specialisti. Organizatorii au precizat, totodata, ca Xiaoyi nu putea "copia", pentru ca, in timpul testului, nu a avut acces la internet, folosind exclusiv informatiile stocate in memoria interna a masinii.

"Merita precizat ca, spre deosebire de om, robotii au marele avantaj al unei memorii exemplare, care poate strange un volum impresionant de date, care sunt prelucrare cu rapiditate", au explicat inginerii chinezi participanti la proiect. In opinia lor, medicina numara suficiente sfere de activitate, unde inteligenta artificiala poate oferi un ajutor nepretios medicilor.

"Multe din ele vizeaza analiza cazurilor concrete de afectiuni, cand vi se dau date mai mult sau mai putin concludente privind evolutia bolii pacientului si simptomele acesteia. Dupa care trebuie sa stabiliti un diagnostic, un tratament si procedurile pe care trebuie sa le incepeti", au continuat expertii chinezi.

"Sunt chestiuni dificile, care nu se rezolva cu o simpla cautare. De fapt, este un intreg proces de gandire, fundamentat pe cunostinte si modele de probabilitate", au adaugat cei care au lucrat, aproape un an si jumatate, la crearea lui Xiaoyi. In mintea robotului au fost incarcate informatii din manuale de medicina si au fost sistematizate. In total, creierul robotoului a inamagazinat mai mult de 60 de manuale si carti de medicina din diferite specializari.

In plus, incepand din luna februarie a acestui an echipa de ingineri impreuna cu Xiaoyi au examinat, intr-un spital, cateva cazuri concrete de consult si diagnosticare. Robotul mai are insa multe de invatat, avand in vedere ca recordul national la examenul de medicina apartine unui om, care a obtinut la test 553 de puncte din 600 posibile.